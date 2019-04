Presedintele a fost DESTITUIT de armata. Anuntul l-a facut ministrul Apararii

Omar al Bashir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele sudanez Omar al-Bashir, aflat la putere de peste 30 de ani, a fost destituit de armata, in urma unei contestari populare, a anuntat ministrul sudanez al Apararii Awad Ahmed Benawf, relateaza AFP. Caz socant! Ambasador rus gasit mort in piscina resedintei sale ”Anunt, in calitate de ministru al Apararii, caderea regimului si plasarea in detentie intr-un loc sigur al sefului acestuia”, a anuntat ministrul la televiziunea de stat. Acest anunt are loc in urma unei contestpri populare de cateva luni a regimului luial-Bashir, care a preluat puterea in urma unei lovituri de stat in 1989. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...