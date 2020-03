Presedintele Academiei Romane NU mai este rectorul celei mai mari universitati din tara - Cine i-a luat locul lui Ioan Aurel Pop

Psihologul Daniel David este noul rector al Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca acesta obținând, marți, 1.026 de voturi, față de 377 primite la alegeri de contracandidatul său, teologul Ioan Chirilă. Daniel David îi ia astfel locul lui Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. UBB Cluj este universitatea cu cel mai mare număr de studenţi din România.

Purtătorul de cuvânt al UBB, Laura Irimieș, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX că votul a fost exprimat de peste 1.400 de cadre didactice și studenți ai universității clujene.

„La alegerile pentru funcția de rector au votat, marți, 1.438 de cadre didactice și studenți ai UBB în cele 21 de facultăți ale universității clujene plus o secție la Colegiul Academic. Daniel David a obținut 1026 de voturi iar Ioan Chirilă un număr de 377 de voturi. Au mai fost înregistrate 35 de voturi nule”, a spus Irimieș.

Daniel David are 47 de ani și este născut la Satu Mare. Este profesor de psihologie clinică şi psihoterapie la UBB, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York (SUA) și preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România. În urmă cu patru ani a fost ales prorector al UBB responsabil cu cercetarea.

Actualul rector Ioan Aurel Pop nu a mai candidat, având deja două mandate în fruntea UBB. Acesta a fost ales anul trecut și președinte al Academiei Române.