Presedintele Academiei Romane: Numai de o suta de ani noi, romanii, suntem invatati ca nu ne-am nascut sa fim slugi

In cadrul unui episod din serialul "100 de adevaruri istorice", de pe Trinitas TV, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, a declarat ca romanii, mai mult decat o fac alte popoare, se critica pe ei insisi si ca acest comportament se accentueaza mai ales in prezenta strainilor. Ca explicatie a acestui mod al romanilor de a se aprecia, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop identifica faptul ca timp de mai multe veacuri, romanii au fost invatati ca menirea lor e doar sa-i slujeasca pe altii. "Romanii se vad in general pe ei critic, hipercritic. Si cand se intalnesc romanii intre ei, vedeti, vorbesc de rau, primul impuls este sa vorbeasca de rau. Nu e buna aia ...