Presedintele Academiei Romane: ''Tinerii confunda nationalismul cu sovinismul si confunda nationalismul cu xenofobia'' 

In cadrul unei conferinte pe care a sustinut-o la sfarsitul anului trecut, in sala Auditorium Maximum a Universitatii «Babes-Bolyai» din Cluj, Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, le-a vorbit celor prezenti, in special tineri, despre conceptul european si idealurile nationale, idealul globalizarii. „Eu cred ca in mintile tinerilor de astazi exista o idee nationala speriata si plapanda, pentru ca unii confunda ideea nationala cu nationalismul si confunda nationalismul cu sovinismul si confunda nationalismul cu xenofobia. Ori asta este o imensa greseala. Toate popoarele au dreptul sa traiasca sub soare. Ca nu pot trai perfect si ca intre vecini sunt probleme si au fost mereu a ...