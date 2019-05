Presedintele Aleksandar Vucic sustine ca Serbia trebuie sa accepte pierderea controlului asupra provinciei Kosovo

Serbia trebuie să accepte că a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo şi să caute un compromis pentru a normaliza relaţiile cu Priştina, a declarat luni preşedintele Aleksandar Vucic în parlamentul de la Belgrad, transmite Reuters. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi .. Am pierdut teritoriul" a afirmat tranşant Vucic într-o dezbatere parlamentară specială, dedicată Kosovo. "Am optat să nu continui minciuna şi amăgirea. Am spus tuturor: nu există o autoritate sârbă (vizibilă) în Kosovo, cu excepţia spitalelor şi a şcolilor", a afirmat şeful statului sârb. "Avem două variante: să normalizăm relaţiile convenind un acord sau să menţinem un conflict îngheţat" a spus Vucic deputaţilor, majoritatea membri ai coaliţiei de guvernământ. Vucic încearcă o strategie de echilibru, în care urmăreşte menţinerea atât a aspiraţiilor europene ale Serbiei cât şi a legăturile strânse cu Rusia şi China, care nu au recunoscut independenţa autoproclamată în 2008 a provinciei Kosovo, majoritar albaneză. Cinci state membre ale UE nu au recunoscut de asemenea independenţa provinciei sârbe. Cu toate acestea, a spus preşedintele sârb luni în parlament, încheierea unui acord cu Kosovo ar putea dura ani de zile. El a mai afirmat că Serbia va aştepta ca Priştina să înlăture taxa vamală de 100% şi apoi va căuta să ajungă la un compromis, precizând că orice soluţie va necesita organizarea unui referendum în Serbia."Vom cere oamenilor într-un referendum să spună ce cred despre o posibilă soluţie de compromis". Majoritatea partidelor de opoziţie au boicotat sesiunea parlamentară, protestând împotriva a ceea ce numesc conducerea autocrată a lui Vucic. Opoziţia îl acuză pe preşedinte că încearcă să înăbuşe libertatea mass-media şi că închide ochii în faţa corupţiei la nivel înalt, acuzaţii pe care Vucic le neagă. Gordana Comic, deputată din partea Partidului Democrat de opoziţie, a declarat că Vucic urmăreşte să lasă să se înţeleagă că un acord cu Kosovo ar fi posibil în curând pentru a fi pe placul UE. "Aceasta este crearea atmosferei pentru anunţarea unui "acord obligatoriu din punct de vedere juridic" (cu Kosovo) în câteva luni ...înaintea momentului formării noii Comisii Europene", a declarat Comic. Serbia şi Kosovo au fost de acord în 2013 să înceapă un dialog mediat de UE în care să soluţioneze toate problemele, un aspect fundamental, necesar pentru ca Belgrad şi Priştina să poată face progrese pe calea aderării la UE. Timp de şase ani nu s-au înregistrat progrese semnificative. În noiembrie 2018 negocierile au ajuns într-un impas după ce partea kosovară a introdus o taxă vamală de 100% pentru toate bunurile importate din Serbia, în contextul în care valoarea anuală a exporturile sârbe către Kosovo este de 500 milioane de euro. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)