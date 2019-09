Presedintele Camerei Comunelor anunta un nou referendum. Un Brexit fara acord este EXCLUS fara sprijinul Parlamentului

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un Brexit fara acord inainte de 31 octombrie este exclus fara sprijinul parlamentului, a declarat joi presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, relateaza Reuters. "Avem o lege care spune ca nu trebuie sa existe un Brexit fara acord inainte de 31 octombrie fara voia parlamentului britanic", a spus Bercow, in cadrul unui eveniment organizat joi seara, la Universitatea din Zurich. "Este legea pamantului. Nu este negociabila. Londra, indemnata de UE sa negocieze cu seriozitate in vederea evitarii unui Brexit fara acord Cineva nu poate sa argumenteze ca este legitim sa nu tina cont de lege pe motiv ca are in vedere scopul nobil al realizarii Brexitului pana la o anumita data, mai mult decat cine ...