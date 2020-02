Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, ofera locuri de munca la Cluj muncitorilor din Sri Lanka

Alin Tise

Președinte al Consiliului Județean, Alin Tișe, anunţă că le oferă celor doi muncitori din Sri Lanka, angajați la o brutărie din Ditrău, locuri de muncă la Cluj.

„Urmăresc de câteva zile bune cazul celor doi muncitori din Sri Lanka, angajați la o brutărie din Ditrău, județul Harghita. Etapa în care a ajuns astăzi acestă situație îmi aduce aminte, din nou, că nu dezbinarea, rasismul sau xenofobia sunt caracteristicile acestui neam. Unicitatea noastră rezonează cu toleranța, înțelegerea, o bună comuniune și grijă pentru cei din jur. Noi mereu am respirat aceste valori. Nu am putea fi altfel. Am decis ca luni dimineață să îi contactăm pe cei doi muncitori din Sri Lanka, având convingerea că își vor putea găsi un loc de muncă la una dintre instituțiile subordonate: societățile din Tetarom, Clujana sau Agro Transilvania”, a declarat Alin Tise, peședintele CJ Cluj.

Amintim ca cei doi muncitori din Sri Lanka, angajaţi la brutăria din Ditrău, vor fi mutaţi într-o altă etapă a procesului de producţie a pâinii, anunţul fiind făcut sâmbătă la dezbaterea organizată la Casa de Cultură, în care s-au discutat nemulţumirile localnicilor generate de venirea acestora în comună.

Patronii fabricii de pâine din Ditrău, cea mai mare din bazinul Gheorgheni, nu au participat la dezbateri chiar dacă prezenţa lor a fost solicitată insistent de cei prezenţi, dar au trimis comunităţii o scrisoare, în care, printre altele, şi-au cerut scuze pentru că nu i-au anunţat din timp pe localnici că vor aduce angajaţi străini.

