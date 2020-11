Presedintele CJ Harghita si primarii din judet solicita redeschiderea scolilor; exista intentia ca problema sa se transeze in instanta

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, si liderii autoritatilor publice locale ale judetului considera ca decizia Guvernului si a Ministerului Educatiei de inchidere a scolilor "este gresita si nejustificata" si solicita reluarea cursurilor in format "fata in fata", in localitatile unde rata de infectare este scazuta, in caz contrar urmand sa se adreseze instantelor de judecata.