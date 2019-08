Presedintele CJ Tulcea, la conferinta de lansare a festivalului RowmaniaFest 2019

„Este într-adevăr o ediție de AUR, pentru că Apele Unite ale României mai unite decât la Tulcea nu sunt nicăieri. Trebuie să subliniez impactul pe care l-a avut colaborarea cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23de-a lungul timpului. Un exemplu îl constituie demersurile comune pentru Portul Tulcea, atunci când în cadrul unei ediții anterioare a festivalului, tulcenii și-au cerut portul înapoi. Demersul a avut, iată, roade, în momentul de față portul fiind al tulcenilor și urmând să intre în reabilitare până la sfârșitul acestui an. Vreau să subliniez că este important să ai parteneri nu numai pentru un eveniment așa cum este Rowmania, ci și pentru anumite proiecte pe care administrațiile locale le-au inițiat. Implicarea asociației dumneavoastră a vizat nu numai Primăria și Consiliul Județean ci și administrațiile locale din Deltă. Cred că acest festival va avea un viitor strălucit, cred că va crește, este evident că odată cu trecerea anilor devine din ce în ce mai interesant iar noi, cei din administrația județeană și a municipiului, trebuie să îi fim susținători reali și determinați pentru ca acest festival să capete o amploare și mai mare“, a declarat președintele Horia Teodorescu.



„Am ajuns iată, la cea de a noua ediție, lucru pe care nu-l credea multă lume, dar eu sunt convins că la anul vom face și cea de a zecea ediție, o ediție mult mai frumoasă și mai interesantă. Pe lângă muzică, noi am venit de fiecare dată cu proiecte frumoase, cu participări interesante, astfel că și în acest an vom avea surprize plăcute. Vom avea multe proiecte educaționale adresate copiilor dar și acest proiect AUR, lansat de curând. Ideea este de anul trecut, cu ocazia Centenarului, și a pornit de la faptul că toate apele României se adună ca un sistem vascular, vital al acestei țări, în Dunăre și de aici în Deltă, care reprezintă inima“, a declarat Ivan Patzaichin.