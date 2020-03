Presedintele clubului Dinamo, George Cosac, continua lupta cu Federatia Romana de Handbal

Preşedintele clubui Dinamo, George Cosac, continuă lupta cu Federaţia Română de Handbal: „Nu vom renunţa să luptăm împotriva acestei decizii injuste, ce ne afectează şi vom merge să ne găsim dreptatea în instanţă, atacând decizia Consiliului de administraţie al FRH”, anunță MEDIAFAX.

Ministerul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, şi cu preşedintele clubui Dinamo, George Cosac, pentru a discuta despre conflictul dintre federaţie şi gruparea de pe Ştefan cel Mare în legătură cu jucătorii extracomunitari.

Deşi la finalul discuţiei Alexandru Dedu a precizat că speră la detensionarea situaţie, clubul Dinamo a emis un comunicat de presă în care preşedintele George Cosac şi-a exprimat punctul de vedere.

„Pe data de 4 martie, la invitaţia ministrului tineretului şi sportului, Ionuţ Stroe, a avut loc o întâlnire la MTS între preşedintele CS Dinamo, George Cosac, şi preşedintele FR de Handbal, Alexandru Dedu, pe marginea recentei decizii a Consiliului de Administraţie al FRH, privind criteriile de eligibilitate a jucătorilor străini în campionatul intern masculin, începând cu sezonul 2020-2021. După întâlnire, Alexandru Dedu a ieşit în mass-media cu declaraţii ce lasă loc de interpretări incorecte. Pe marginea acestor declaraţii, dar şi a întregului context, preşedintele CS Dinamo, George Cosac, prezintă următorul punct de vedere: Da, la sfârşitul întâlnirii de la MTS am dat mâna cu Alexandru Dedu. În lumea sportului din care provin, la sfârşitul unei dispute, chiar dacă adversarul a trişat, chiar dacă arbitrul te-a dezavantajat, strângi mâna celui din faţa ta. Cu atât mai mult cu cât în acel moment eram în prezenţa unui ministru care ne-a invitat la discuţie. Nu sunt de acord cu decizia FRH. Ce vină au extracomunitarii noştri că sunt cei mai buni sau că joacă la cea mai bună echipă din ultimii patru ani din România? Am uitat că până să intrăm în Comunitatea europeană noi, esticii, eram umiliţi la graniţa vesticilor de câte un soldat sau un subofiţer? Am uitat cum eram controlaţi şi trataţi ca nişte cetăţeni de mâna a doua doar pentru neşansa de a ne naşte dincolo de graniţă? Ce facem noi azi? Oprim şansa de exprimare a celor ce vin de pe alte continente? Facem greşelile altora?”, se artă în comunicat de presă al clubului CS Dinamo.

Potrivit acestuia, dacă interzicerea jucătorilor extracomunitari era strict în beneficiul jucătorilor români, Cosac ar fi fost un susţinător al ideii, deoarece se consideră un patriot.

„Dar din punctul meu de vedere această regulă nedreptăţeşte strict jucătorii extracomunitari, deoarece o echipă poate avea câţi comunitari doreşte. Deci, jucătorii români tot prin valoare îşi vor găsi locurile în echipă. Astăzi, economia României şi forţa financiară a cluburilor nu permit legitimarea sportivilor (bărbaţi, pentru că există o diferenţă faţă de competiţia feminină) din ţările cu handbal dezvoltat din Europa. Câţi sportivi de lot naţional avem legitimaţi în România din ţări precum Germania, Franţa, Danemarca, Spania sau Norvegia? Aproape zero! Azi, Saeid Heidarirad, Mousavi, Missaoui, Bannour, Alouini, Shebib, Nantes sau Zulfic au devenit idoli pentru sute de copii care practică handbalul şi au făcut ca mulţi care nu mai deschideau televizorul pentru a urmări un meci de handbal masculin să aştepte cu nerăbdare meciurile echipei Dinamo. Ce facem azi? Îi trimitem acasă şi în schimbul lor să transferăm jucători comunitari la preţuri mult mai mari şi valoare mult mai mică. Visul nostru, al întregii suflări dinamoviste, este să putem realiza performanţele echipei feminine CSM Bucureşti. Suntem pe drumul cel bun, dar departe de realizarea dezideratelor. Departe, pentru că bugetele între handbalul feminin şi cel masculin diferă foarte mult. Cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu, primeşte numai 15% din cât câştigă Mikkel Hansen de la PSG. O totală nedreptate!”, se arată în același comunicat.

la finalul acestuia se arată că „nu vom renunţa să luptăm împotriva acestei decizii injuste, ce ne afectează şi vom merge să ne găsim dreptatea în instanţă, atacând decizia Consiliului de administraţie al FRH”. „La final, un mesaj pentru întreaga familie dinamovistă. Suntem în cel mai frumos moment al handbalului nostru din ultimii 30 de ani, cu un vârf al peformanţei neatins de nicio echipă masculină românească. Trebuie să rămânem uniţi şi să ducem acest proiect mai departe, la fel de performant, indiferent de câte legi şi reguli vor impune unii sau alţii doar pentru a ne pune frână".