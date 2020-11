Presedintele Colegiului Medicilor: Ar trebui pus la punct un "algoritm de selectie" pentru pacientii carora li se atribuie un loc la terapie intensiva, in perioade de criza. Nu medicul trebuie sa decida

Profesorul doctor Daniel Coriu, presedinte al Colegiului Medicilor din Romania, considera ca ar fi "inuman" ca medicii sa ajunga in situatia de a decide care pacienti traiesc si care mor in conditii de pandemie si sustine ca specialistii in bioetica trebuie sa puna la punct un "algoritm de selectie" care sa tina cont de sansele pe care un pacient le are pe termen scurt atunci cand acestuia i se aloca un loc la terapie intensiva.