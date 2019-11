Presedintele Colegiului Medicilor: Se va face o ancheta disciplinara la Braila, dupa decesul tinerei mame

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, a declarat, sâmbătă, că urmează să se facă o anchetă disciplinară în care se va analiza decesul tinerei de 19 ani din Brăila. "Colegiul Medicilor din Brăila va urma procedurile. Îşi va face singur dosarul său de sesizare şi va face şi o anchetă disciplinară asupra tuturor elementelor şi împrejurărilor care au dus la decesul acelei fete, pentru că decesul este fapta prejudiciabilă în sine, care trebuie cercetată ca şi cauzalitate", a explicat Borcean, în cadrul unei conferinţe de presă, la Sibiu. El a precizat că nu poate afirma deocamdată dacă s-a greşit sau nu în acest caz. "În niciun caz nu voi face astăzi, chiar dacă aş avea informaţiile toate pe care le-aş putea să le am dintr-un studiu aprofundat al dosarului, (...) dar nu le am, nu aş face astăzi, la trei - patru zile de la declanşarea anchetei, afirmaţii, pentru că ar însemna să mă antepronunţ pe o speţă pe care o voi judeca cândva. Într-un interval de timp, dosarul acela va ajunge pe masa instanţelor de disciplină ale Colegiului Medicilor şi atunci, dacă eu, astăzi aş răspunde întrebărilor dumneavoastră că da sau nu, aş fi antepronunţat şi nu fac asta", a spus Gheorghe Borcean. Preşedintele Colegiului Medicilor a afirmat că este "grav" faptul că o ambulanţă a fost atacată cu pietre la Brăila. "Absolut grav. Absolut grav. Adică, imaginaţi-vă ce ar fi dacă într-o ţară civilizată un proces într-o instanţă civilă sau penală nu se desfăşoară atât de repede cât ar vrea lumea din stradă şi cineva ar ataca judecătorii sau instanţa aceea cu pietre la ieşirea din sediu, unde am fi?", a adăugat Gheorghe Borcean. Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, şi ministrul Sănătăţii, Victor Costache, au făcut apel la calm. O ambulanţă care transporta doi pacienţi la spital a fost atacată cu pietre, vineri noapte, de mai mulţi protestatari revoltaţi de cazul tinerei de 19 ani din Brăila, care a decedat la o lună după ce a născut, pentru că ar fi făcut septicemie din cauza unui rest de placentă uitat în uter după naştere. AGERPRES/(A - autor: Isabela Paulescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)