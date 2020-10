Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor: Am reusit sa tinem situatia epidemiologica sub control, desi suntem un judet de tranzit

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a declarat, luni, că autorităţile sanitare locale au reuşit să ţină sub control situaţia epidemiologică la nivel local, deşi judeţul este unul de tranzit către Moldova şi Muntenia, potrivit Agerpres.

"Cu multă muncă invizibilă sau nevăzută de alţii, am ajuns în situaţia în care suntem în partea bună a judeţelor din România (...) Şi la noi sunt probleme, pentru că suntem judeţ de tranzit (...) Suntem cel mai tranzitat judeţ din Transilvania spre Moldova şi zilnic trec 15.000 de maşini numai pe ruta Braşov-Târgu Secuiesc-Bacău şi încă vreo 5-6.000 spre Miercurea Ciuc, vă daţi seama, asta înseamnă zilnic cel puţin 50.000 de oameni şi în fiecare zi alţi oameni şi care, sincer să vă spun fără să jignesc pe cineva, prezintă, totuşi, un risc, o posibilitate de infectare (...) Numai dacă intră în supermarket, într-o benzinărie şi în parcări există o posibilitate mult mai mare de infectare în cazul acestei mişcări de tranzit şi totuşi am putut să ţinem sub control, am făcut faţă şi suntem în partea bună a judeţelor din România", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.

Citește și: SURSE Guvernul Orban ar pregăti o execuție!

Potrivit ultimelor date publicate duminică pe site-ul Prefecturii Covasna, de la începutul pandemiei şi până în prezent în judeţ au fost diagnosticate cu COVID-19 un număr de 1.950 de persoane, dintre care 54 au decedat.

În izolare instituţionalizată în unităţi spitaliceşti erau 90 de persoane, iar 813 persoane suspecte de a fi infectate cu virusul SARS-CoV-2 erau în carantină la domiciliu.

Până în acest moment pentru judeţul Covasna au fost efectuate 22.924 de teste COVID.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Covasna, făcute publice de Prefectură, 16 localităţi se aflau în scenariul roşu, incidenţa cazurilor de COVID-19 depăşind 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, respectiv municipiul Sfântu Gheorghe şi localităţile Arcuş, Bodoc, Malnaş, Angheluş, Comandău, Dalnic, Mereni, Ozunca-Băi, Pădureni, Chilieni, Pachia, Valea Zălanului, Lunca Mărcuşului, Poian şi Sâncraiu.

Totodată, 26 de localităţi aveau incidenţa cumulată între 1,5-3 la 1.000 locuitori, 29 de localităţi sub 1,5 la 1.000 de locuitori, iar 51 de localităţi nu aveau niciun caz pozitiv.