Presedintele Consiliului Judetean, Mihai Lupu, a fost diagnosticat cu COVID-19

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a fost confirmat cu Covid-19, el anunţând că are simptome uşoare şi se află izolat la domiciliu. El a precizat că activitatea Consiliului Judeţean nu este afectată de situaţie.

Mihai Lupu a anunţat pe pagina sa de Facebook că, deşi a respectat toate normele de protecţie, a fost confirmat cu Covid-19, potrivit news.ro.

“Dragi constănţeni, mă adresez tuturor cu rugămintea şi îndemnul de a fi atenţi şi responsabili. Mai mult ca oricând, trebuie să avem grijă de noi şi de cei din jurul nostru. Ne luptăm cu o rată mare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în judeţul nostru. Şi iată, deşi mi-am luat toate măsurile de protecţie, am aflat cu tristeţe că am fost testat pozitiv. Din fericire, am simptome specifice uşoare şi nu am probleme respiratorii, sunt în izolare la domiciliu, urmez toate regulile impuse această situaţie. Am luat legătura cu toţi cei cu care am fost în contact în ultimele zile. E necesar să punem binele celor de langă noi pe primul loc”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

El a menţionat că activitatea instituţiei nu este afectată de această situaţie.

“Vreau să îi asigur pe toţi constănţenii că activitatea Consiliului Judeţean nu este afectată de această situaţie. În toată această perioadă sunt şi voi fi în contact telefonic permanent cu colegii mei, iar conform Planului de Continuitate aprobat prin Dispoziţia nr. 434/16.11.2020, atribuţiille Preşedintelui vor fi preluate de către Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Stelian Gima. Am încredere că voi reveni curând alături de colegii mei din C.J.C. şi reiterez rugămintea de a respecta cu stricteţe măsurile impuse de autorităţi cu privire la prevenirea răspândirii infectării cu acest virus. Vă urez sănătate!”, a mai afirmat Mihai Lupu.

Judeţul Constanţa este unul dintre cele mai afectate de Covid-19, înregistrând luni, o rată a incidenţei de 7,49, cea mai mare la nivel naţional.