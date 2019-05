Presedintele CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a recunoscut ca exista probleme financiare la clubul feminin de handbal

Preşedintele lui CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a recunoscut că există probleme financiare la clubul feminin de handbal, iar o nouă jucătoare a vorbit despre situaţia grea de la clubul din capitală, potrivit mediafax.

Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare! ‘Aşteptăm finalizarea acestor discuţii privind obligativitatea vaccinării şi aprobarea Legii vaccinării’

Clubul finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti a avut un sezon foarte slab, iar investiţiile din bani publici au fost puse sub semnul întrebării. Clubul a pierdut inexplicabil la Buzău şi astfel a ratat titlul de campioană în liga naţională, iar din Liga Campionilor a dispărut în sferturile de finală, ratând Final Four-ul.

Iulia Curea a ales să vorbească despre situaţia care e în acest momente la CSM, unde salariile nu au mai fost plătite de câteva luni: ”Mi-ar plăcea să cred că am putea să învăţăm din greşeli şi să nu le mai repetăm, pentru că ar trebui din fiecare sezon, mai ales din acest sezon pentru că e un eşec total, să învăţăm ceva şi să nu mai repetăm. Să o luăm de la capăt, să strângem lucrurile, pentru că de putut se poate, adică nu e imposibil. Am avut echipă, dar accidentările au avut şi ele cuvântul lor de spus. Sunt multe probleme care ar trebui puse la punct şi avem de învăţat.

Citește și: Șoc total! Un cunoscut om de afaceri a fost reținut, după ce și-ar fi omorât bunica

Sincer, noi în ultimele luni nu am spus nimic. Chiar le-am spus fetelor că apreciez acest gest, pentru că nu ne-am plâns niciodată, nu am făcut niciun scandal că nu ne-am primit banii. Normal, aşteptăm. Ni s-a explicat că e vorba despre buget, nu ţine de noi, nu ţine de ei. Sunt sigură că dacă banii ar fi în club, ne-ar fi băgat deja salariile”, a declarat handbalista, conform TelekomSport.