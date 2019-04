Presedintele Ecuadorului: Julian Assange a incercat sa infiinteze un centru de spionaj in interiorul Ambasadei Ecuadorului la Londra

Julian Assange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a declarat ca decizia de retragere a azilului politic in cazul fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, a fost luata deoarece acesta a incercat sa infiinteze un „centru de spionaj” in cadrul Ambasadei Ecuadorului la Londra, potrivit France 24. „Este regretabil ca, de pe teritoriul nostru si cu permisiunea fostului Guvern, Ambasada noastra de la Londra a fost folosita pentru ingerinte in politicile altor state”, a declarat Moreno. „Casa noastra nu poate deveni un centru de spionaj, nu putem permite asa ceva. Decizia noastra nu a fost una arbitrara, ci s-a bazat pe legislatia internationala”, a adaugat Moreno. Statele Unite au cer ...