Presedintele executiv al PMP, deputatul Marius Pascan, si-a lansat oficial candidatura la Primaria Targu Mures

Preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară (PMP), deputatul Marius Paşcan, şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Târgu Mureş în cadrul unui eveniment organizat vineri seara, la care au participat liderul formaţiunii, Eugen Tomac, şi secretarul general adjunct, Ioana Constantin, potrivit Agerpres.

"E un moment la care am cumpănit mult, am chibzuit dacă să candidez sau nu şi mi-am dat seama că dacă vei sta pe margine şi vei comenta, vei cleveti ce nu este în regulă, nu vei reuşi şi să schimbi nimic, Eu cred că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită, cred că nu are cârmă, că este într-o vrie în acest moment. Şi este nevoie de implicare a celor cu bună credinţă, care ştiu ce trebuie făcut ca să îl restabilizeze, să îl repui pe o direcţie de plutire rezonabilă şi, într-un terme foarte scurt, să-l readuci la ceea ce aşteaptă cetăţenii acestui municipiu, un pic de mai bine. (...) Eu am o ofertă pentru Târgu Mureş cât se poate de clară. Cred că toate lucrurile care nu merg bine, deşi sunt majoritatea, oraşul a ajuns mai mult o spoială, adică fără proiecte serioase de infrastructură, fără bani atraşi din finanţări europene, bazându-se doar pe sifonări ale banului public prin diverse licitaţii cu dedicaţie şi aceleaşi firme favorizate am ajuns în situaţia în care nu putem vorbi de un oraş modernizat", a spus Marius Paşcan.

Candidatul a subliniat că e necesară o bună conlucrare a Primăriei cu Consiliul Judeţean Mureş, o revitalizare a Zonei Metropolitane, o conclucrare cu localităţile limitrofe şi de atragere a fondurilor către comunitate pentru dezvoltare.

"Astăzi, când am văzut că prioritatea administraţiei - şi devine o laudă - este să dai ciorba săracului, necăjitului de pensionar şi ăsta e tot ţelul oraşului, m-am îngrozit, m-am înfiorat, pentru că nu i s-a spus pensionarului că nu este o mare realizare, aici este culpa. Toţi vrem să avem grijă de bunici, de cei cu venituri din pensii, vrem să îi ajutăm dar să îi spunem pensionarului sau săracului că 'vă dăm o plasă cu alimente sau o ciorbă într-o săptămână, dar ea vine din banii voştri, sunt banii cu care voi contribuiţi la bugetul local' (...) Ăsta este viitorul şi perspectiva Târgu Mureşului? Eu cred că nu. Trebuie regândit întreg ansamblul administrativ, este administraţia în folosul cetăţeanului şi acest lucru trebuie să se întâmple cu un primar dedicat comunităţii, proiectelor şi intereselor comunităţii", a subliniat Marius Paşcan.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat că formaţiunea sa se pregăteşte pentru alegerile locale şi că îşi pune mari speranţe în Marius Paşcan.

"Judeţul Mureş este în zona medie (ca număr de organizaţii PMP, n.r.), având în vedere şi configuraţia judeţului, separarea pe criteriu etnic a votului politic are efectele sale. Tocmai de aceea suntem conştienţi de efortul pe care-l face echipa noastră condusă de domnul profesor Paşcan la Târgu Mureş, dar sunt convins că cetăţenii vor alege nu numai partidul, ci se vor uita foarte mult şi la omul pe care vor trebuie să-l investească cu această încredere. Şi eu îmi pun mari speranţe că de această dată profesorul Paşcan va avea capacitatea să-i adune alături pe cei mai mulţi dintre cetăţenii municipiului Târgu Mureş. Mergem cu această încredere în această competiţie politică şi sunt convins că va avea câştig în această luptă pe care o va duce în următoarea perioadă. Târgu Mureş are nevoie de un profesionist şi Marius Paşcan întruneşte aceste calităţi ale unui om profesionist, care ştie foarte bine legea, se ghidează doar după lege, este onest şi va fi cu totul dedicat activităţii de primar al municipiului Târgu Mureş", a afirmat Eugen Tomac.

În cadrul evenimentului de vineri seara, de la Palatul Culturii din Târgu Mureş, Partidul Mişcarea Populară a anunţat şi o serie de candidaţi la mai multe primării din judeţ.