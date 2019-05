Presedintele executiv al unei echipe din Liga I si-a dat demisia

fotbal 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele executiv al Astrei Giurgiu, Dani Coman, a decis sa demisioneze din cauza restantelor salariale. Jucatorii de la Astra nu si-au mai primit salariile de patru luni. "Le-am spus jucatorilor saptamana trecuta ca daca pana la ora jocului cu Viitorul nu se vor rezova problemele financiare eu imi voi da demisia. Trebuie sa vina altcineva care poate face mai mult pentru ei...Conform functiei pe care o am, de conducere, trebuie sa mai stau 45 de zile, asta e calea legala. Aseara am avut discutia cu ei. Joi i-am invitat la o masa, vreau sa stau de vorba cu ei, sa-i fac sa inteleaga faptul ca e un trofeu pus in joc si e bine pentru fiecare dintre ei, indiferent ca vor mai sta sau nu la Astra", a s ...