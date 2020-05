Presedintele Ford Romania, cu ocazia vizitei lui Ludovic Orban: Obiectivul nostru este sa ne redresam, atat ca uzina, cat si ca industrie

Primele pieţe europene încep să se deschidă, dar va dura ceva timp pentru ca acestea să funcţioneze la nivelul anterior crizei, a declarat joi preşedintele Ford România, Ian Pearson, cu ocazia vizitei premierului Ludovic Orban la fabrica Ford Craiova, oficialul producătorului auto precizând că obiectivul este redresarea, atât ca uzină, cât şi ca industrie, de altfel vitală pentru economia României, potrivit news.ro.

"La fel cum am încercat să sprijinim comunitatea noastră, şi noi avem la rândul nostru nevoie de sprijin, ca afacere. Industria noastră este vitală pentru economia românească, dar timp de aproape şapte săptămâni a rămas practic inactivă. Nu am înregistrat venituri deoarece pieţele din Europa au fost blocate. În această perioadă, împreună cu multe alte industrii mici, mijlocii şi mari, am solicitat sprijin Guvernului român şi, din fericire, acesta a fost receptiv şi a susţinut multe dintre măsurile solicitate", a declarat joi preşedintele Ford România, Ian Pearson, cu ocazia vizitei premierului Ludovic Orban la fabrica Ford Craiova.

Reprezentantul companiei auto a mulţumit totodată premierului Orban şi Guvernului pentru sprijinul acordat până acum.

"Acum vedem că primele pieţe europene încep să se deschidă, dar credem că va dura ceva timp pentru ca acestea să funcţioneze la nivelul anterior crizei. Încă nu ştim cât timp va fi necesar. Prin urmare, trebuie să continuăm să colaborăm îndeaproape cu Guvernul pentru a monitoriza situaţia şi pentru a veni cu soluţii viabile pentru provocările viitoare. Principala noastră prioritate a fost repornirea activităţii fabricii, lucru pe care l-am făcut încă de lunea acestea, iar acum obiectivul nostru este să ne redresăm, atât ca uzină, cât şi ca industrie, atât de vitală pentru economia României", a mai spus Pearson.

El precizează că bunul cel mai de preţ al companiei Ford România sunt oamenii.

"Faţă de vizita Premierului de la începutul acestui an, cea de astăzi are loc într-un context diferit şi plin de provocări. Pandemia de Coronavirus ne-a obligat să ne adaptăm nu numai modul în care trăim, dar şi modul în care lucrăm. Prioritatea noastră în ceea ce priveşte reluarea operaţiunilor la fabrica de la Craiova a fost asigurarea sănătăţii şi siguranţei angajaţilor noştri. Dacă nu puteam garanta acest lucru, nu ne-am fi putut relua activitatea", a menţionat preşedintele Ford România, Ian Pearson.

Astfel, pe lângă standardele globale din alte locaţii ale Ford Europa, compania a implementat la Craiova un set cuprinzător de protocoale globale de securitate şi sănătate, inclusiv distanţarea socială.

"Fiecărei persoane care intră în uzină i se verifică temperatura, i se cere să completeze un chestionar privind starea sa de sănătate şi i se cere să poarte tot timpul o mască pentru faţă. Acestea sunt cerinţe zilnice pentru toţi angajaţii din uzină. Deşi am încercat să asigurăm distanţarea socială de 2 m, în unele locuri de muncă acest lucru nu a fost posibil şi prin urmare, în aceste locuri de muncă solicităm angajaţilor să poarte măşti de protecţie sau viziere pe care le fabricăm chiar aici, în fabrica noastră de Motoare", spune el.

De asemenea, până acum producătorul auto a fabricat aproape 16.000 de viziere, pe care le-a oferit angajaţilor, dar şi dealerilor săi.

"Cu siguranţă, prin fabricarea acestor viziere Ford contribuie la reducerea cererii din lanţurile de aprovizionare pentru echipamente de protecţie personală, atât de necesare serviciilor medicale şi altor industrii. Pentru a continua cu sprijinul nostru, sperăm să primim în scurt timp aprobarea din partea autorităţilor române pentru a dona vizierele fabricate instituţiilor publice locale, care au un rol foarte important în aceste circumstanţe dificile. Sunt extrem de mândru de modul rapid în care echipa noastră a făcut posibilă trecerea de la concept la realitate în realizarea vizierelor pentru a reuşi să venim în sprijinul comunităţii locale, dar şi a angajaţilor noştri", mai spune preşedintele Ford România.

Acesta a vorbit şi de acţiunile realizate de echipele sale pentru a ajuta în această perioadă dificilă comunitatea din judeţul Dolj şi alte comunităţi din România.

"Cu sprijinul Fundaţiei Ion Ţiriac am finanţat un nou dispozitiv de testare COVID-19; am achiziţionat şi livrat colete cu alimente esenţiale către peste 400 de familii nevoiaşe din trei regiuni diferite din România; am pus la dispoziţie maşini de diferite tipuri pentru Direcţiile locale de Sănătate Publică şi am organizat cursuri de conducere defensivă online pentru liceenii din Craiova", a menţionat el.