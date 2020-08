Presedintele Iohannis a numit un consilier la Departamentul Clima si Sustenabilitate. Despre cine este vorba

Klaus Iohannis a numit-o luni pe Alexandra-Maria Bocșe în funcția de consilier de stat care va conduce Departamentul Climă și Sustenabilitate din Administrația Prezidențială, potrivit unui comunicat al instituției.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 31 august a.c., decretul pentru numirea doamnei Alexandra-Maria Bocșe în funcția de consilier de stat (Departamentul Climă și Sustenabilitate) – la data de 1 septembrie 2020.Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, noua consilieră a absolvit un doctorat în Politică şi Studii Internaţionale la Universitatea din Cambridge, în 2017, printre primii din an. A beneficiat de o bursă de excelenţă academică de la Trinity College Cambridge în timpul doctoratului.Portofoliul său de cercetare şi analiză include diverse publicaţii de politici publice şi academice în jurnale de top în domeniile climei şi energiei: Climate Policy, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics and Energy Research and Social Science sau Relaţii Internaţionale: Geopolitics, European Security. De asemenea, a scris o carte despre reţelele internaţionale de politici energetice şi de mediu, care va fi publicată de Palgrave Macmillan în toamna acestui an.Departamentul Climă şi Sustenabilitate este structura Administraţiei Prezidenţiale care oferă preşedintelui României informaţii şi analize cu privire la evoluţiile naţionale şi internaţionale din domeniul schimbărilor climatice şi sustenabilităţii, scrie agerpres.ro. Departamentul facilitează dialogul şi cooperarea Administraţiei Prezidenţiale cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, entităţi private, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare, active atât la nivel intern, cât şi internaţional, pentru a optimiza răspunsul României la schimbările climatice şi a creşte vizibilitatea României ca actor implicat în gestionarea schimbărilor climatice.