Presedintele Iohannis a semnat decretul privind numirea Anei Birchall ca vicepremier interimar

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat marţi decretul pentru desemnarea ministrului Justiţiei, Ana Birchall, ca viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, informează Administraţia Prezidenţială. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat marţi că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ana Birchall, ministrul Justiţiei, să preia şi funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice. "Am trimis astăzi propunerea către Cotroceni, către domnul preşedinte Iohannis. Am discutat despre această propunere, aştept răspunsul domnului preşedinte. Eu cred că domnul preşedinte nu are motive să respingă această propunere, având în vedere că Ana Birchall a fost vicepremier pentru parteneriat strategic", a declarat premierul la Parlament. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)