Presedintele Iohannis anunta ca dupa 15 mai NU scapam de restrictii: Grupuri doar de trei, restaurante inchise, circulatie limitata, festivaluri anulate

Marile festivaluri probabil nu vor fi organizate în acest an, iar data de 15 mai, atunci când se va încehia starea de urgență, „nu înseamnă o revenire bruscă la normalitate”, a anunțat, marți, președintele Klaus Iohannis, în prima conferință de presă susținută de la debutul epidemiei de coronavirus.

"Nu ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate obtinute greu? Sunt foarte constient ca oamenilor le-a fost greu sa stea acasa, sa isi reduca viata intr-un fel total neasteptat, ca medicilor le-a fost extrem de greu si le este in continuare, dar impreuna am obtinut aceste rezultate. Repet: pericolul nu a trecut si este nevoie in continuare de maxima atentie. Faptul ca din 15 mai este posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna in niciun caz ca revenim la viata noastra normala dinainte de epidemie. 15 mai nu inseamna o revenire brusca la normalitatea pe care am cunoscut-o. In realitate, expertii ne spun ca nici nu stim cand vom reveni la o viata normala. Vor ramane foarte multe restrictii in vigoare. Nu vom putea sa ne intalnim decat maxim cate 3 persoane, nu vom putea o vreme sa iesim la restaurant sau la mall, nu vom putea sa plecam din localitate decat daca avem un motiv serios. In majoritatea unitatilor, private sau de stat, la usa va fi cineva care ne va masura temperatura. Marile festivaluri nu vor avea loc in acest an. Multi doresc sa se reia competitiile sportive. Daca se vor relua, exista o probabilitate mare sa se reia fara spectatori. Lucrurile in nicun caz nu vor intra repede in normalitate", a declarat Iohannis.