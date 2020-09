Presedintele Iohannis anunta ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei despre decizia Romaniei de a trimite 10 procurori la Parchetul European

Intrebat miercuri cum vede faptul ca Romania va trimite doar 10 procurori la Parchetul European, in conditiile in care EPPO condus de Laura Codruta Kovesi a solicitat intre 20 si 30 de procurori si in contextul in care Romania este campioana la fraude cu fonduri europene in anul 2019, conform raportului OLAF, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca va discuta cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu pentru a vedea cum s-a ajuns la aceasta cifra.