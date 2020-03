Presedintele Iohannis convoaca vineri partidele si formatiunile parlamentare la consultari

Preşedintele Klaus Iohannis convoacă vineri partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări în vederea desemnării noului premier. "Suntem cu toţii responsabili să găsim cât mai urgent o soluţie democratică la actuala situaţie politică. Am decis convocarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru mâine, începând cu ora 13,00. Nu avem niciun moment de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului să lucreze cu celeritate, astfel încât săptămâna viitoare să fie învestit un Guvern cu puteri depline, un Guvern împreună cu care pot să mă dedic sută la sută combaterii efectelor răspândirii noului coronavirus, având atunci la dispoziţie toate pârghiile pentru a lua măsurile ce se impun", a anunţat şeful statului, la Palatul Cotroceni. El a susţinut că decizia lui Florin Cîţu de a-şi depune mandatul de premier desemnat nu afectează cu nimic, deoarece România are un Guvern funcţional. "Vreau să subliniez că această decizie nu schimbă cu nimic faptul că România are, în acest moment, un Guvern care funcţionează, Guvernul Orban, care a dovedit că acţionează cu toată hotărârea şi responsabilitatea şi ia toate deciziile necesare pentru a stopa răspândirea infecţiilor cu noul coronavirus. Datorită acestor măsuri, chiar dacă mai drastice, dar luate la timp, în România numărul infectărilor a rămas destul de mic", a afirmat Iohannis. Preşedintele a adăugat că prioritatea zero în aceste zile este protejarea sănătăţii oamenilor. "Răfuielile şi meciurile politice nu-şi au deloc rostul în actualul context", a susţinut Klaus Iohannis. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului se va consulta de la ora 13,00 cu PNL, de la ora 13,30 cu PSD, de la ora 14,00 cu USR, de la ora 14,30 cu UDMR, de la ora 15,00 cu PMP, de la ora 15,30 cu ALDE, de la ora 16,00 cu grupul parlamentar Pro Europa şi de la ora 16,30 cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. După consultări, şeful statului este aşteptat să anunţe noua propunere de premier. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu) imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Calendarul formării unui nou guvern (procedură) * Iohannis: Hotărârea lui Cîţu de a-şi depune mandatul de premier desemnat dovedeşte maturitate politică