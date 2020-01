Presedintele Iohannis, declaratii despre evenimentele dintre Iran si SUA. Ce spune despre marirea pensiilor si alocatiilor

În aceste momente, președintele Klaus Iohannis face declarații în presa centrală cu privire la evenimentele petrecute între Iran și SUA:„Vă asigur că România se coordonează permanent cu partenerii săi strategici, în special cu SUA, privind securitatea”„România a condamnat atacul asupra ambasadei SUA din Irak, dar și atacul cu rachete asupra bazelor militare din Irak. România susține integritatea teritoriului irakian. România susține unitatea, indepentența, suveranitatea, integritatea teritoriului Irakian. De-a lungul anilor, România a avut un rol important în eforturile de reconstrucție și stabilizare din această țară în cadrul unor demersuri naționale colective. Aceste procese trebuie să continuie, în primul rând, pentru interesul cetățeanului. Lupta împotriva terorismului trebuie să continuie. Nu este nevoie de noi focare de conflict, ci de coagulare a eforturilor și pentru asigurarea reconstrucției. Mâine, la Bruxelles, UE poate fi parte la găsirea soluțiilor și calmare a situației. România va trimite mesajele ferme pe această linie. De asemenea, se pot examina căi pentru ca NATO să se implice mai mult în regiune. Cred că și noi, și aliații noștri, trebuie să acționăm pentru acest obiectiv. Vrem să identificăm soluții pe termen lung”„Vânzarea participaţiei Exxon la Marea Neagră este o chestiune care ne preocupă, însă după opinia mea, această informaţie care circulă în ultimele zile nu este una reală. Nu cred că putem să vorbim despre o astfel de posibilă tranzacţie”.Iohannis a vorbit și despre planul intern:„La începutul săptămânii au fost primite persoane care au votat moțiunea de cenzură. Este vorba despre politicieni care au sprijinit PNL și acum s-au finalizat cu rezultatele pe care le vedeți”.„Desprepot spune că proiectul de lege a ajuns la mine și are termen de promulgare, 18 ianuarie. Se află în analiză și aștept lămuriri de la Guvern pentru că asemenea sume nu au fost prevăzute în buget. Nu intenționez deloc să refuz această propunere!”„Despre, toată lumea întreabă dacă se măresc pensiile. Da, se măresc pensiile pentru că ne dorim acest lucru! Referitor la vârsta de pensionare, sunt multe persoane care intenționează să lucreze mai mult în sistemul de stat, mai ales la educație și sănătate. Acest lucru va preveni și deficitul de muncă. Am văzut că de la PSD s-a zis că vom mări vârsta de pensionare. Nu mărim vârsta de pensionare” Însă, pentru persoanele care își doresc să rămână în sistem, se poate face o fiabilitate. Nu este o obligație, este o opțiune! Vârsta de pensionare rămâne aceeași””Eu cred că sunt posibile și mă voi implica pentru a promova conceptul de alegeri anticipate. Da, îmi doresc alegeri anticipate. Nu am discutat despre demisia lui Ludovic Orban. Moțiunea de cenzură este un mod de a se inițializa, dar și demisia e un mod de a se inițializa acest demers. Asta voi discuta, mâine, după masă, atunci când mă voi întâlni cu premierul Ludovic Orban. Domnul Orban își dorește alegeri anticipate, așa cum le doresc și eu.”, a declarat președintele Iohannis.„Sunt foarte mulțumit despre modul în care Ludovic Orban își face treaba ca premier. Este cea mai bună soluție, în momentul de față, pentru România”, a mai adăugat Klaus Iohannis.„Eu îmi doresc alegeri în două tururi pentru primari și o să susțin guvernul pentru angajarea răspunderii în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi”.