Presedintele Iohannis, distins cu premiul Coudenhove-Kalergi: „O recunoastere a rolului Romaniei in UE si a profilului tarii noastre de promotor activ al integarii europene”

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit premiul Coudenhove-Kalergi, distinctie pe care, in trecut, au mai primit-o lideri de marca de pe scena globala, precum Helmut Kohl sau Angela Merkel. Iohannis a fost laureat pentru „dedicarea sa fata de valorile europene si pentru contributia decisiva la integrarea mai profunda a Romaniei in comunitatea statelor europene”,

„Aceasta distinctie ma bucura cu atat mai mult, cu cat, privind in urma catre laureatii premiului european, remarc ca printre acestea se regasesc personalitati politice de marca, ce s-au dedicat obiectivului unei Europe unite. Fondator, dupa Primul Razboi Mondial, al miscarii pan-europene, Richard von Coudenhove-Kalergi a fost un vizionar si un promotor activ al identitatii europene. Intr-o perioada in care avem nevoie de cat mai multe modele politice si cat mai multe personalitati angajate cu sufletul si cu mintea in consolidarea proiectului european trebuie sa ne aducem aminte cu respect si consideratie de aceasta personalitate istorica si de capacitatea sa de a inspira actiunea politica a liderilor europeni in slujba de unificare a Europei.

In 19222, Richard von Coudenhove-Kalergi lansa ideea unei Europe unite, a unei asociatii de state libere grupate in Statele Unite ale Europei. La vremea respectiva, la patru ani dupa incheierea Primului Razboi Mondial, o Europa unita fara conflicte parea o utopie. Din pacate, continentul european a trebuit sa treaca printr-un nou razboi mondial, unul si mai sangeros, pentru a invata cat de importanta este pacea si cat de necesar este ca europenii sa lucreze impreuna, pentru a pune bazele unui proiect de pace si dezvoltare, fara precedent. Conceptul paneuropean vizionar lansat de Richard von Coudenhove-Kalergi a inspirat actiunea parintilor fondatori ai proiectului european de astazi.

Richard von Coudenhove-Kalergi credea cu tarie ca ciclul distructiv al conflictelor poate fi oprit, ca istoria continentului european poate fi scrisa altfel. Credea in Europa, in valorile fundamentale ale acesteia, demnitate umana si libertate. Astfel, Coudenhove-Kalergi si-a dedicat viata ideii unei Europe unite, indisolubile. Acest ideal calauzeste astazi proiectul UE. Richard von Coudenhove-Kalergi a fost martorul renasterii proiectului european, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, dar nu a mai putut fi martorul extinderii UE. La disparitia sa, in 1972, UE era inca formata din cei sase membri fondatori.

UE numara, in prezent, 27 de state membre, care traiesc impreuna, in pace si prosperitate. Realizarea proiectului european s-a infaptuit treptat, iar aderarea fiecarei tari a adus avantaje reciproce, atat pentru noul stat membru, cat si pentru comunitatea europeana, careia i s-a alaturat.

Din aceasta perspectiva, consider ca acordarea acestei distinctii este mai presus de orice o recunoastere a rolului Romaniei in UE si a profilului tarii noastre de promotor activ al integarii europene, al unitatii proiectului european si al capacitatii acestuia de a fi o sursa de inspiratie si un ideal pentru tarile din vecinatate.”, a declarat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni.

