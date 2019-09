Presedintele Iohannis o invita la consultari pe Dancila pe tema nominalizarii persoanei pentru functia de comisar european

Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dăncilă o scrisoare prin care o invită miercuri la consultări pe tema nominalizării persoanei pentru funcţia de comisar european. "În temeiul dispoziţiilor art. 80 şi ale art. 86 din Constituţie, vă invit pentru consultări miercuri, 2 octombrie, ora 12,00, la Palatul Cotroceni. Consultările vizează aspecte legate de nominalizarea persoanei pentru funcţia de membru al Comisiei Europene. Această chestiune reprezintă o problemă urgentă şi de importanţă deosebită pentru statul român", spune şeful statului. Preşedintele Iohannis arată că premierul poate fi însoţit la această întâlnire de miniştrii de resort. Săptămâna trecută, candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsă de Comisia juridică a Parlamentului European. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că respingerea candidaturii Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european reprezintă "un nou eşec major al guvernării PSD", care aduce prejudicii României şi i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să retragă de urgenţă această nominalizare şi să facă o nouă propunere după acordul său şi cu avizul Parlamentului. Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, sâmbătă, că Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României, are în continuare susţinerea sa necondiţionată. "Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile - atât la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacţiile celor din ţară - nu mă face să am mai puţină încredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotrivă. Rovana are, în continuare, susţinerea mea necondiţionată", a scris Dăncilă pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)