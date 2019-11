Presedintele Iohannis se intalneste cu premierul Orban si ministrul de Finante la Cotroceni (surse)

Preşedintele Klaus Iohannis are, luni, o întâlnire cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Întâlnirea are loc în contextul discuţiilor din Guvern privind rectificarea bugetară. Premierul Ludovic Orban a declarat că în cursul zilei de luni Ministerul de Finanţe finalizează proiectul privind rectificarea bugetară. "Mâine, Ministerul Finanţelor va finaliza proiectul (de rectificare bugetară - n.r.). Va avea loc o discuţie cu fiecare ministru. În mod evident, în urma acestor discuţii, voi avea eu o discuţie cu ministrul Finanţelor pentru a stabili forma care va fi înaintată spre adoptare Guvernului", declara Orban, duminică, la sediul PNL. Luni, premierul a precizat că obiectivul său este ca, până la finalul zilei de marţi, să fie stabilită forma definitivă a ordonanţei de urgenţă privind rectificarea bugetară. AGERPRES/ (AS - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)