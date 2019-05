Presedintele Klaus Iohannis a lansat volumul EU.RO - Un dialog deschis despre Europa, la Craiova

Președintele României, Klaus Iohannis, a participat marți, 21 mai a.c., la Filarmonica Oltenia, la evenimentul de lansare a volumului „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa”.Vă prezentăm în continuare transcrierea intervențiilor Președintelui României:Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Mulțumesc pentru primirea deosebit de călduroasă! Sunt foarte bucuros că suntem împreună aici!Moderator: Domnule Președinte, încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi aici, în Craiova. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit în număr, iată, atât de mare, aici în Sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, o instituție simbol a Olteniei culturale și numai. Dar, înainte de dialogul meu cu Președintele României, vreau să urez „La mulți ani!” tuturor sărbătoriților de ziua Sfinților Constantin și Elena și multă sănătate! Știu că sunt sărbătoriți și în sală, încă o dată „La mulți ani!”Domnule Președinte, suntem în fața românilor, în fața craiovenilor, care vor primi cea de-a treia lucrare a Excelenței Voastre. Este o carte care provoacă, o carte care pune întrebări, dar care oferă și foarte multe răspunsuri. „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” este cea de-a treia carte a Președintelui Iohannis, publicată la editura prestigioasă, pot spune, la Curtea Veche, o editură care a lansat titluri importante în cultura română și sunt convins că veți găsi în această carte, nu este o carte de specialitate, dar Președintele ne va spune de ce a scris această carte. Domnule Preşedinte, dincolo de argumentul editării, publicării acestei cărți, am să vă întreb: De ce acum și de ce la Craiova?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În primul rând, dați-mi voie să vă spun că această carte este despre noi, europenii, Despre noi, românii în Europa și despre Europa în România. Este o carte vine cu câteva explicații, cu câteva provocări și sper că nu este o mare surpriză că am scris o astfel de carte, după ce în campania din 2014 am spus că eu îmi doresc foarte mult ca România să fie puternic integrată și am promis atunci românilor că mă voi strădui să duc România mai aproape de Europa, până când suntem cu toții egali în Europa.Mai este un pic de lucru până atunci, dar cred că am făcut progrese importante și lumea, sigur, întreabă ce semnale primim de la Europa și cred că cel mai important semnal pe care l-am primit în ultimele zile a fost Summitul care s-a desfășurat, cum se putea altfel, de Ziua Europei, pe 9 mai, în inima României. Am adus Europa în România fiindcă România este Europa!Așadar, lucruri despre noi, despre Europa, despre instituțiile europene, dar și despre aspirațiile noastre europene. Nu vreau să fie privită această carte ca un manifest al meu, dar credeți-mă, în realitate, eu sunt pro-european, eu sunt un român pro-european convins și sper să regăsiți acest spirit în această carte care descrie și vine cu explicații pentru multe lucruri din Uniunea Europeană. Dar, cum Europa nu se poate limita numai la Uniune, mi-am permis să completez această abordare cu unele chestiuni care sunt importante și pentru noi, și pentru ceilalți europeni, cum ar fi chestiuni legate de siguranța continentului, de NATO, de schimbări climatice și multe alte lucruri care, în acest context, am considerat că este bine să fie spuse. Nu este o carte de specialitate, deci nu vă temeți, se adresează oricărui român interesat de Europa. Nu trebuie să vă pregătiți cu studii de specialitate înainte să puteți să citiți această carte și am ținut tonul intenționat aici fiindcă am vrut să existe o carte care îi spune românului de rând interesat cum sunt lucrurile în Europa noastră.Moderator: Domnule Președinte, ați vorbit despre valorile Uniunii Europene, dar vreau să revin la Summitul de la Sibiu. A fost un eveniment de anvergură continentală și cred că românii au avut din noi acest sentiment al bunei reprezentări, că sunt reprezentați așa cum trebuie, cu cinste, în Uniunea Europeană. Care a fost mesajul, cum l-ați perceput dumneavoastră, al liderilor europeni, aici, acasă, la noi, cum ați spus, în România, pentru români?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Știți ce am învățat eu de acolo, de la Summit? Fiindcă mă întâlnesc de foarte multe ori cu oamenii aceștia, liderii europeni, în format de Consiliu European, de când sunt Președinte, ne-am întâlnit de peste 30 de ori. Ne cunoaștem, lucrăm împreună și, de aceea, îmi permit să fac această afirmație, fiindcă i-am simțit și mulți mi-au spus-o direct: pentru liderii europeni, România contează, pentru liderii europeni, românii contează. Am spus acest lucru și cu altă ocazie. Este fenomenal de important de înțeles. Pentru Europa, pentru Uniunea Europeană, România contează, românii contează. Știți cine nu contează? O să aflați imediat. Pentru Europa, PSD nu contează. Cred că între timp toată lumea știe și de ce este așa. Nu fiindcă un partid trebuie exclus, ci pentru felul în care PSD a guvernat de doi ani și jumătate încoace. Liderii europeni nu vin să se amestece în probleme foarte concrete, nici măcar nu menționează aceste chestiuni, fiindcă nu se face să te amesteci în politica internă a altuia. Deci, nu a venit nimeni să îmi spună de ce în Oltenia se inaugurează a zecea oară mâine drumul expres spre Pitești. Dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs. Nici alte probleme economice, contrar unor chestiuni speculate așa, nu s-au discutat. Noi rămânem în discuțiile noastre, la problemele europene. Însă, într-o problemă, ei sunt foarte interesați, în problema statului de drept, a independenței justiției. Și vă spun și de ce. Uniunea Europeană nu este o Uniune strict economică, deci nu este un fel de târg, unde mergem și schimbăm mărfurile la liber. Mulți și-au imaginat că asta este Uniunea Europeană, o Uniune economică. Este și asta, și partea aceasta economică se numește Piața Unică. Este un mare succes al Uniunii Europene, dar Uniunea este mult, mult, mult mai mult decât atât. Este o Uniune care se bazează pe valori, care au fost numite valori europene sau valorile euroatlantice sau valorile democrației euroatlantice sau valorile democrației europene. Sunt valorile pentru care românii au luptat și mulți s-au sacrificat în decembrie 89. Democrație, libertate, stat de drept, sigur, și prosperitate, și libertatea de a te mișca, și libertatea schimburilor economice. Dar, în democrațiile mai vechi, politicienii și cetățenii au înțeles că unele lucruri nu sunt negociabile. Statul de drept, independența justiției nu sunt negociabile, fiindcă dacă ele se pierd, se pierde totul. Noi, românii, am avut o istorie complicată, am avut din perioada interbelică încoace guverne care, de multe ori, nu au lucrat în interesul românilor. Și, în a doua parte a secolului XX, am avut acea nenorocită dictatură comunistă, care ne-a îndepărtat de valorile europene, ne-a învrăjbit între noi, ne-a făcut să ne pierdem orientarea. Și acum luptăm să o recăpătăm. Dar această orientare se bazează pe năzuința spre democrație, dorința de libertate, dar ea trebuie să aibă un fundament solid și acest fundament este statul de drept, este independența justiției, este o justiție dreaptă, este o democrație autentică, unde în fața legii toți suntem egali. Și aceste lucruri sunt importante pentru liderii europeni și fiindcă avem o guvernare care le-a ignorat, nu doresc să discute cu PSD. Deci, explicația aceasta este: PSD încearcă să îndoaie legile pentru a-și scăpa liderul de pușcărie. PSD încearcă să subjuge justiția pentru a-și scăpa corupții și hoții care s-au cocoțat în vârful statului și asta în Europa, și în România. Este inacceptabil! De aceea, nu mai vorbește nimeni dintre liderii europeni relevanți cu PSD. Nu fiindcă nu ar vrea să fie cu românii, nu fiindcă ar vrea să ne impună ceva. Te și doare capul când îi auzi pe PSD-iști cum merg prin țară în campanie electorală și încearcă să vină cu tot felul de idei ciudate. Dar noi știm, fiindcă Europa nu vrea acest PSD, care ignoră toate valorile de bază, PSD nu mai vrea Europa și încearcă să ne vândă nouă ideea că nu e chiar așa bine cu Europa, că nu e chiar așa bine cu Bruxelles-ul, că nu e chiar așa bine cu Uniunea Europeană. Eu vă spun: locul României este în Uniune! România este Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este România!Moderator: Domnule Președinte, peste numai câteva zile, românii, alături de ceilalți europeni, vor merge la urne să își aleagă viitorii europarlamentari. Dar, în mod special, românii, vor merge la urne să spună, sper din toată inima, să spună DA la referendum. Este un referendum pe care l-ați inițiat, despre care ați vorbit. Ați vorbit în permanență despre respectarea justiției și despre legile justiției. În ce măsură considerați că românii au înțeles importanța referendumului?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu cred că în ultimele săptămâni de când discutăm mai aplicat despre referendum, foarte mulți români au înțeles. Și, din expunerea pe tocmai am făcut-o, cred că toată lumea a înțeles. Aici nu vorbim despre un lucru inutil, vorbim despre cel mai important lucru. Nu vorbim despre un referendum care nu este pe placul românilor, ci vorbim despre un referendum care vrea să dea optimism, vrea să redea România românilor. Fiindcă aici vorbim despre cele două lucruri fundamentale în societatea noastră, în democrația noastră. Vorbim despre o justiție dreaptă și despre lupta anticorupție și despre asta este vorba în prima întrebare, unde îi întreb pe români dacă sunt de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru corupți. E clar, asta vrem. Noi nu suntem un neam de hoți. Românii nu sunt un neam de hoți, românii sunt un neam care vrea să arate că sunt în rând cu toți ceilalți. Și atunci trebuie să dăm un semnal foarte clar.A doua chestiune - oricât de bine intenționați am fi, oricât de bine am munci noi, fiecare, la locul lui, în fabrică, la școală, în universitate, la drumuri, fiecare unde are locul lui de muncă, este totuși nevoie ca cineva să administreze țara în așa fel încât să meargă înainte și nu înapoi. Deci, avem nevoie de o bună guvernare, nu ca asta de acum.Și pentru asta, trebuie să avem o regulă clară. Guvernul să administreze țara, iar Parlamentul să facă legi, fiindcă acum, în această nebunească încercare pesedistă de a-și scăpa liderul de pușcărie, Guvernul vine cu ordonanțe peste ordonanțe și a bulversat întreg sistemul de justiție. Au vrut să bulverseze și întreaga politică penală a statului și părerea mea este că nu se mai poate admite ca Guvernul, prin ordonanțe de urgență, să întoarcă totul cu susul în jos. Nu se poate! Și pentru asta, e nevoie, și aici vine a doua întrebare, care țintește buna guvernare – îi întreb pe români dacă sunt de acord să se interzică ordonanțele de urgență în domeniul justiției și a politicii penale.Asta nu este o jucărie a Guvernului! Justiția, justiția dreaptă, politica penală, cum îi pedepsim pe hoți, este o treabă care interesează pe fiecare român. Și vă spun și de ce. Dacă avem o justiție independentă, dacă avem o justiție dreaptă și o politică penală înțeleaptă, adică hoții la pușcărie, nu în fruntea statului, atunci și restul lucrurilor funcționează. Iar dacă le stricăm pe acestea, nimic nu mai funcționează! Fără o justiție dreaptă, nu mai funcționează nici economia, fiindcă firmele vor fi preluate de hoții care sunt trimiși să le preia. Școlile nu vor mai pregăti elevi serioși, cetățeni care cunosc societatea și vor să o construiască, ci școlile vor fi preluate încet, încet, de unii trimiși de la partid ca să spună ce se întâmplă în școala respectivă. Spitalele – acum, că nu le-au construit s-a lămurit toată lumea, dar vor și pe cele care sunt să le controleze politic. Or cum să ne imaginăm un medic controlat politic?Nu se poate așa ceva! Deci, dacă pierdem această independență a justiției, până la urmă pierdem tot! Și cineva va plăti pentru lucrul acesta.Ah, să nu vă imaginați că PSD va plăti. Nu. Ei vor pierde, la un moment dat, alegerile și vor pleca cu buzunarele bine burdușite. Nu, noi, românii de rând vor plăti pentru acesta mega-eșec în guvernarea României. Or așa ceva, pentru mine, este inadmisibil. Acești oameni trebuie, pur și simplu, opriți!Și asta este întrebarea a treia, marea întrebare din referendum, care nu este scrisă acolo. Acest referendum oferă ștampila românilor, să spună clar PSD că așa nu se mai poate continua! Și, dacă românul merge la referendum și ștampilează „DA”, înseamnă „DA, PSD acasă!”.Moderator: Domnule Președinte, am vorbit de lupta anticorupție și pare ceva la suprafață, că nu este atins cetățeanul de această corupție, o corupție endemică. Dar ne uităm și la administrație. Ce explicație aveți pentru faptul că nu am reușit noi, ca țară, România, să atragem fonduri europene în modul unitar? Anumite zone, anumite orașe din România sunt performante – Oradea, Arad, Cluj, Timișoara, Alba Iulia, începând cu Sibiul, evident. De ce în alte orașe nu s-a întâmplat același lucru?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: De multe ori, pare – atenție, pare! – că românii nu sunt interesați de lupta anticorupție. Eroare! Românii sunt interesați, fiindcă au înțeles miza. Dacă nu scăpăm de corupți și de hoți, o să plătim noi, fiecare, din buzunarul propriu, aceste lucruri. Și ultimele sondaje arată foarte clar că românii au înțeles miza și românii își doresc, aș putea chiar să spun că își doresc cu ardoare, să se continue lupta împotriva corupției. Este o luptă grea și o luptă urâtă. Este foarte urâtă, fiindcă scoate la suprafață tot ce este mai rău în societate. Este ceva foarte, foarte urât!Dar noi trebuie să facem acest lucru și trebuie să trecem mai departe. Și pentru asta, eu am declarat-o, și rămân la părerea mea, și asta mă bucură, că tot mai mulți români au înțeles – toleranță zero față de corupție, dacă vrem să fim o societate europeană.Dacă vrem înapoi în Evul Mediu, cu hoții cocoțați în fruntea statului, corupții care fac regulile jocului, și acest lucru, teoretic, se poate, dar nu cu mine și nu cu voi!Ca să vă răspund cu fondurile europene, s-a văzut că sunt comunități care au reușit să atragă mai multe fonduri europene și sunt comunități care au atras relativ puține fonduri europene. În ansamblu, în România, din cauza corupției și din cauza corupților, fiindcă nu este un fenomen apersonal – deci, corupția, ca atare, există peste tot, dar în țările care au o luptă anticorupție eficientă, corupții sunt puțini și majoritatea sunt oameni cinstiți, iar acolo unde lucrurile nu funcționează, din greșeală, ajung hoții și corupții sus, să facă regulile. Or eu cred că noi ne-am săturat de așa ceva și, în acest fel, nu vrem să continuăm. România are tot ce-i trebuie pentru a se ridica. Avem oameni dornici, avem oameni harnici, avem oameni pregătiți, avem specialiști, - nu câți ne trebuie, dar avem specialiști- , avem dascăli care vor să-i instruiască pe tineri, avem resurse, suntem acceptați în Europa.Deci, nu credeți prostia aia că noi nu suntem acceptați! Suntem acceptați, suntem doriți! Dar ni se pune o condiție – „scăpați de hoți și de corupți”. Nu pentru europeni este important să scăpăm de hoți și corupți. Pentru noi, pentru viitorul nostru, pentru viitorul României și pentru tinerele generații. De asta este important. Și atunci, cu siguranță, și atragerea fondurilor europene se va desfășura în cu totul și cu totul alt ritm.Toate acestea, dragii mei, justiție dreaptă, lupta anticorupție, atragerea fondurilor europene, nu sunt pentru alții. Sunt pentru noi! Sunt lucruri importante pentru noi, pentru români și pentru viitorul României.Moderator: Ați prezentat o viziune europeană, o viziune în care valorile comune sunt cele pozitive, care sunt în favoarea cetățeanului. Dar, dincolo de aceste valori în care cred foarte mulți români, din ce în ce mai mulți, sunt și unii români care par a nu crede în așa ceva, și mă refer la politicieni. În discursuri publice, se aruncă informații trunchiate, se aruncă false teme, la unele dintre aceste probleme, cartea despre care vorbim răspunde în bună măsură. Alte răspunsuri trebuie să le găsim noi. Dar vă întreb, în acest context electoral european, unde credeți că se vor regăsi viitorii europarlamentari și ce mesaj credeți că ar trebui să dea acum, către finalul campaniei electorale.Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Pentru mine este foarte important ca România să fie bine reprezentată. Asta înseamnă politicieni care reprezintă România, care se simt adevărați români, dar politicieni care și-au însușit valorile europene, care cred în valorile unei democrații autentice. Oameni care merg acolo, reprezintă și apără România, în baza valorilor europene. Și avem, credeți-mă, avem astfel de politicieni. Pe unii îi cunoașteți, sunt chiar de aici, de la dumneavoastră, oameni foarte puternici, foarte buni, acceptați. De aceștia avem nevoie.Ce să facem cu un politician care provine dintr-un partid al cărui lider este condamnat penal, deci un infractor, așa scrie în DEX, și care umblă prin toată țara și spune „domnule, asta cu Uniunea nu e chiar așa, că ăia vor să ne exploateze, că vor să ne colonizeze, că vor să ne ia resursele, și așa mai departe, deci hai să stăm noi cu noi și ei cu ei”? Ce să facă un astfel de politician în Europa? Să spună ce? Că lumea nici nu se uită la el. Ăsta ar fi un fals patriot, un fals patriotism, un fals naționalism, un politician fake, cum se spune în ziua de astăzi.Noi avem nevoie de români adevărați, care vor să fim în Uniunea Europeană, care cunosc și respectă valorile românilor și ale europenilor, care merg acolo ca împreună cu ceilalți să rezolve problemele, și ale României, și ale Uniunii Europene, fiindcă avem destule probleme. Uitați-vă în jur, aproape niciuna din problemele pe care le avem astăzi în lume nu poate o țară singură din Europa să le rezolve. Problemele economice demult, migrația, nicio țară singură, s-a dovedit, nu poate s-o rezolve. Toți împreună. Apărarea, securitatea noastră europeană, nu mai există nicio țară în Europă care singură se poate apăra și care poate garanta securitatea cetățenilor. Securitatea granițelor, din exteriorul Uniunii Europene - nicio țară singură nu mai este în situația să apere granițele așa cum își doresc românii și europenii. Nicio țară singură nu mai este capabilă să producă o cercetare care ne repune pe noi toți în avangarda cercetării mondiale. Numai împreună! Nicio țară europeană nu mai poate garanta educația elitelor, universităților de vârf, decât împreună. De asta ne-am hotărât, liderii europeni împreună, să creăm rețele de universități performante europene. Iată, împreună, împreună, împreună, fiindcă, dacă își vede fiecare numai de bucățica lui, o rezolvă mai bine sau mai rău, probabil mai degrabă mai rău, și pierdem toți. Pierdem toți. Lumea este complicată în ziua de astăzi, dragii mei. Nu mai este suficient să vezi numai ce este chiar în fața nasului tău, trebuie să vedem un pic dincolo. Trăim într-o lume globalizată, pe de-o parte, asta înseamnă că toți suntem cu toți în contact, și nu numai prin rețelele sociale, ci și prin economie, prin evoluțiile economice. Pe de altă parte, vedem foarte clar că statele mici nu mai sunt auzite singure, în lumea aceasta.Trebuie să stăm împreună, dacă vrem să contăm. Cum își imaginează pesediștii că, dacă stăm noi singuri, așa, și scriem pe panouri că România merită mai mult, au uitat să completeze, decât PSD, lumea ne bagă în seamă? Nu, ne bagă în seamă dacă ne facem noi treaba acasă și împreună cu ceilalți europeni, pentru ca să progresăm în această lume complicată.Da, merităm mai mult, așa este.Moderator: Vorbim deschis, de valori europene, de ceea ce ne unește în acest continent, de o construcție care este supusă unor presiuni și provocări deosebite, de la Brexit la criza migranţilor. Domnule Președinte, în România avem întâmplări ciudate. Instituțiile sunt acaparate de o forță politică malefică, am văzut scene inimaginabile pe 10 august și încă nu s-a răspuns cine sunt vinovații, și am văzut zilele trecute, am văzut și ce s-a întâmplat în timpul Summitului de la Sibiu, în capitala Moldovei, acolo la Iași, ce încercau ceilalți să facă. Dar am văzut și un oraș închis, Târgoviște, unde un polițist cerea parola unui cetățean pentru a avea acces în oraș. Ce fel de țară vor să construiască pentru noi unii?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Știți unde se vede cel mai bine, sau s-a văzut cel mai bine cum ar arăta - nu cum va arăta, fiindcă nu va fi - cum ar arăta România lui Dragnea? Topoloveni. Câțiva oameni, nemulțumiți, și-au permis, vezi Doamne, niște oameni, niște români, să nu fie de acord cu Dragnea. Și s-au dus acolo și l-au fluierat. Ce au pățit? După cinci minute, pac, în dubă și la Poliție. Nici măcar comuniștii nu și-au permis așa ceva. Dar ăsta acolo vrea să ne ducă!Eu nu sunt de acord cu așa ceva! Sper că nici voi!Moderator: Fiul meu s-a născut cetățean al Uniunii Europene. Unii politicieni vor să îi răpească această calitate, de cetățean al Uniunii Europene. Pentru această generație ce fel de Europă și ce fel de Românie vreți dumneavoastră să construiți?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu văd în față o Românie prosperă și sigură, o Românie unde românii se simt deopotrivă mândri că sunt români, dar și mândri că sunt europeni, unde fiecare copil are șansa la o educație foarte bună. De asta am „inventat” programul România Educată și lucrăm, împreună cu toată echipa de la Cotroceni și cu mii de oameni, părinți, profesori, politicieni, elevi, studenți, din toată țara, la acest program.Văd o Românie care are o voce respectată în concertul națiunilor. Văd o Românie care îi dă sentimentul omului din România că se găsește în locul potrivit, că nu trebuie să plece în Spania sau în Italia, care se simte bine acasă. Eu vreau să redau românului sentimentul că e binevenit și e locul lui aici, în România. Or pentru asta, trebuie să ne străduim cu toții foarte, foarte mult. Să ne păstrăm libertatea, să consolidăm democrația, justiție dreaptă, educație bună, economie funcțională. Păi, dacă spunem investitorilor că nu îi vrem, ei vor pleca. OK, și ce am rezolvat? Rămânem cu oameni fără locuri de muncă. Deci, noi vrem să fim în același timp români și europeni, vrem o țară prosperă și sigură. Și pentru asta lupt eu! Asta îmi doresc eu pentru România mea!Moderator: Liderii europeni sosiți la Sibiu, în acest Summit despre care am vorbit, au transmis și un mesaj românilor, dar și un mesaj cetățenilor europeni. Am văzut zilele acestea imagini cu Donald Tusk conducând un miting, un marș al libertății, Angela Merkel și ceilalți lideri, provenind din aceeași familie europeană. Cât de important este traseul României dacă Europa își va păstra această forță creștin-liberală, creștin-democrată și liberală?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În Europa sunt mai multe familii politice. Este familia popularilor europeni, care este cea mai puternică și cea mai mare. Acolo mă simt și eu reprezentat. Este familia popularilor, familia unde se regăsește și Partidul Național Liberal. Sunt cei mai puternici lideri din Uniunea Europeană. Există și alte familii. Există, de exemplu, familia socialiștilor, dar PSD nu are nicio voce acolo. Deci, în Europa există familia socialiștilor, dar PSD a fost trimis la colț, pentru că atacă statul de drept. Există familia liberalilor, dar nici ALDE nu are o voce acolo. Au fost trimiși în fața ușii, fiindcă atacă statul de drept și independența justiției. Deci, acești doi actori, PSD și ALDE, pur și simplu, nu ne vor reprezenta, fiindcă nici măcar între ai lor nu sunt recunoscuți și acceptați, pentru greșelile pe care le-au făcut și le fac în continuare aici, la noi.Există, din păcate, în multe țări europene – la noi încă nu declarat – așa-numite partide eurosceptice, partide care se luptă ca să desființeze Uniunea Europeană. Un nonsens. Adică, te duci în Parlamentul European să votezi să desființezi Uniunea Europeană. O mare prostie! Dar acești populiști, din păcate, primesc tot mai multe voturi în ultima vreme. Explicația este relativ simplă. Problemele din ziua de astăzi sunt foarte complicate și am atins doar câteva probleme care sunt, din păcate, specifice României.Încă nici nu am ajuns să discutăm probleme globale, competitivitatea europeană, vocea europeană în politica internațională, NATO, securitatea întregului continent european, Rusia, Marea Neagră, importanța Mării Negre, pentru securitatea noastră, deci multe, multe probleme.Ca să avem voci autorizate acolo, unde se discută aceste lucruri în Parlamentul European, vă dați seama că este important să trimitem politicieni care sunt conectați undeva, nu care sunt trimiși în fața de propriile grupuri politice. Aceste lucruri trebuie văzute și trebuie conștientizate, fiindcă vorbim aici despre alegeri europarlamentare.Deci, oamenii pe care îi votăm ne reprezintă în Parlamentul European. Eu nu îmi doresc să fiu reprezentat de un politician al cărui șef de partid este infractor și povestește în campanie electorală că nu contează Europa. Deci, eu nu vreau să fiu reprezentat de așa cineva.Eu vreau să fiu reprezentat de cineva care cunoaște, respectă și vorbește pentru România acolo!Moderator: Ultima întrebare, domnule Președinte, din acest dialog. Știu că sunteți un om optimist. Știu că aveți forța aceasta de a lupta dincolo de atacurile pe care le-ați primit încă din prima zi a mandatului. Nu v-au ocolit și știu că se va accentua acest lucru. Cum va arăta România de săptămâna viitoare, după aceste alegeri europarlamentare și, mai ales, după referendum?Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Politica românească se va reconfigura după aceste alegeri. Umblă așa unii prin țară care încearcă să spună oamenilor că „știți, nu contează nici europarlamentarele, în realitate, nici referendumul, fiindcă nu se întâmplă nimic”. Ei, dragii mei, țin să vă reamintesc că și ultima dată, în 2014, lucrurile au contat. Toate alegerile contează!Nu știu dacă vă amintiți – după alegerile din 2014, eu m-am hotărât să candidez la funcția de Președinte al României și, cu ajutorul vostru, am reușit.Acum, după europarlamentare și după referendum, va deveni foarte clar că românii își doresc altceva decât PSD! Altceva!Și este timpul să construim altă politică în România. Este timpul ca Opoziția parlamentară să se adune. Este timpul ca PNL să își ia rolul de mare partid de Opoziție în primire și să vină cu un concept pentru români și pentru România, și vor avea tot sprijinul meu, fiindcă ceea ce îmi doresc, în realitate, pentru România este o societate sănătoasă, o guvernare bună, bună pentru români, nu bună pentru șefii de la partid, și este nevoie, cu siguranță, și de câteva schimbări în Constituție, ca să funcționeze statul nostru mai bine.Iar toate aceste lucruri se întâmplă doar dacă voi mergeți la vot!Moderator: Vă mulțumesc, domnule Președinte! Vă așteptăm oricând în Craiova, să reveniți în mijlocul craiovenilor, care v-au întâmpinat așa cum trebuie, așa cum trebuie să întâmpini un Președinte pro-european.Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Vă mulțumesc tuturor și, acum, la final, nu pot să nu spun că aici, în Craiova, am avut parte de cea mai frumoasă întâmpinare pe care mi-am putut-o imagina. Vă mulțumesc!