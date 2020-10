Presedintele Klaus Iohannis, declaratii despre bolnavii de COVID-19 aflati la ATI

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 27 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă.

„Situația epidemiologică atât la nivel european, cât și la nivel național se agravează, din păcate, constant și numai în ultima zi am avut peste 100 de români care au pierdut lupta cu virusul.Ne așteaptă o perioadă foarte dificilă și sunt necesare eforturi susținute pentru a ține sub control epidemia. Lupta cu virusul se desfășoară pe două fronturi - pe de o parte, în zona de prevenție, prin care încercăm limitarea transmiterii infecției, și pe de altă parte în spitale, acolo unde bolnavii de COVID-19 au nevoie de îngrijire și de tratament de specialitate.De aceea, am dorit să am o discuție aplicată cu experți recunoscuți de Terapie Intensivă și Ministrul Sănătății, care mi-au prezentat o analiză a resurselor de la Terapie Intensivă la nivel național, secțiile ATI la nivel național - și când vorbim de resurse, mă refer atât la paturi dotate cu aparatură specifică, cât și la personalul medical.Guvernul a elaborat o strategie de creștere a capacității de terapie intensivă la nivel național chiar de la începutul pandemiei.În tot acest timp, Ministerul Sănătății a desfășurat mai multe proiecte de achiziție de ventilatoare, monitoare, paturi și alte echipamente necesare secțiilor de Terapie Intensivă, astfel că, la acest moment, avem, conform rapoartelor din secțiile de ATI, 3.065 de paturi de Terapie Intensivă - pentru toți pacienții, nu doar COVID, deci, în total 3.065 de paturi -, 2.252 de ventilatoare mecanice, 2.756 de monitoare și o serie întreagă de echipamente achiziționate cu diverse surse de finanțare.La acestea se adaugă cinci unități de Terapie Intensivă mobile, două spitale modulare și un modul ATI, cu un total – acestea suplimentare - de 169 de paturi.În ceea ce privește doar ventilatoarele ATI funcționale, vă dau doar un exemplu, ca să înțelegeți cum s-a lucrat: în perioada aprilie-octombrie 2020, creșterea capacității de ventilatoare la nivel național a fost de 73%, și până în decembrie se adaugă încă 15%, asta însemnând că, practic, de la începutul pandemiei până acuma, capacitatea s-a dublat pe ventilatoare!Planul strategic pentru următoarea perioadă prevede etape clare de implementare și urmărește deschiderea unor noi capacități de terapie intensivă distribuite la nivel național, precum cele de la Oradea, Constanța, Craiova, în locații nou construite cu destinații de Terapie Intensivă sau care se vor transforma în secții de terapie intensivă.