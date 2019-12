Presedintele Klaus Iohannis, la Summit-ul NATO din Londra. Declaratii (galerie foto)

Astăzi a avut loc Summit-ul NATO cu ocazia împlinirii celor 70 de ani de NATO. Doar opt șefi de stat și guvern au participat la această reuniune, printre care și Klaus Iohannis, președintele României. S-au reunit aici cei care alocă 2% din PIB pentru armată. Astfel, Klaus Iohannis a plecat în prima deplasare externă de după alegerile prezidențiale.Președintele României a stat în imediata apropiere a unui reprezentant NATO și la un scaun distanță de Donald Trump.Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă, potrivit Administrației Prezidențiale:Bună ziua! Bine ați venit sau bine v-am găsit! Începem astăzi un Summit NATO foarte important. Este un Summit care se ține cu ocazia a 70 de ani de NATO, dar pe lângă asta avem câteva chestiuni importante de discutat și sunt convins că vom avea discuții foarte bune. După părerea mea, aici sunt două teme care vor domina această întâlnire: prima este cea legată de așa-numitul burden sharing, deci contribuția fiecărui stat pentru Apărare, și aici România stă foarte bine, lucru pe care îl voi sublinia în alocuțiunea mea. A doua chestiune este legată de o discuție despre viitorul NATO, deci care ar fi o strategie pe termen mediu sau lung pentru NATO. Aici noi suntem de părere că e bine să începem o discuție, un proces de reflecție, cum se numește, dar sub conducerea Secretarului General şi cred că, în final, asta va fi concluzia zilei de astăzi. Deci, discuții așezate și cred că foarte bune vom avea.Domnule Președinte, cum intenționați să puneți pe agendă Marea Neagră - știu că ați discutat în acest sens - și la pachet, poate, și cu ce se va întâmpla cu privire la Comandamentul multinațional la nivel de corp de armată, care a fost acceptat la Bruxelles? La ce ne putem aștepta?În ce privește Regiunea Mării Negre, care pentru noi este vitală, voi sublinia importanța acestei regiuni pentru NATO și cred că voi găsi multă deschidere, fiindcă, tot la inițiativa noastră, întreaga Regiune a fost inclusă într-o strategie NATO, special dedicată Regiunii Mării Negre și aici vom continua cu succes. Iar în ce privește Comandamentul de corp de armată, în principiu, la nivel militar, această ofertă a României, fiindcă despre asta vorbim, a fost acceptată, dar, sigur, procesul de decizie încă nu este finalizat și continuă. Noi suntem optimiști.: Și o întrebare ce ține de procesul de reflecție. Veți propune, din partea României, ca la finalul acestui proces de reflecție poate să ajungem la o revizuire a conceptului strategic al NATO?Procesul de reflecție asta urmărește: să găsim împreună strategia cea mai bună pentru NATO pe termen mediu și lung și România este foarte hotărâtă să se implice mult în această discuție.: Participați la un dejun de lucru cu Președintele Statelor Unite și cu liderii țărilor din Europa care alocă 2% din PIB. Este un nou semnal tras de Donald Trump către cei care nu alocă acest 2% din PIB?Este cu siguranță și asta, dar cred că este un semnal destul de clar de apreciere pentru cei care alocă 2% pentru Apărare, cel puțin așa am înțeles noi această abordare și, cu siguranță, va fi o discuție foarte bună și în acest cerc, din păcate destul de mic. Suntem un grup relativ mic de țări care alocă efectiv deja 2% pentru Apărare.: V-aţi întâlnit şi ieri cu Donald Trump, vă întâlniţi şi astăzi. Reiteraţi invitaţia de a vizita România?Da, cu siguranță. Şi sunt, ca să spun așa, mulțumit că avem aceste ocazii de a discuta, și formal, dar și informal, cum am avut ocazia aseară la recepția de la Palatul Buckingham.: Un orizont de timp? Am putea să ne aşteptăm la o dată, la un an când Donald Trump va veni în România?Acum trebuie să vedem lucrurile cu pragmatism. Președintele Trump practic este în campanie electorală și nu cred că putem să ne așteptăm la o vizită în România înainte de alegerile din Statele Unite - dar probabil după.Mulțumesc”Sărut mâna, bună ziua!S-a terminat partea oficială a Summitului NATO și pot să vă spun că au fost discuții foarte calme, foarte așezate. Și concluzia principală este că NATO este unită. Suntem uniți, NATO este puternică și mergem împreună mai departe, fără niciun semn de întrebare.Cu această ocazie, s-a reiterat importanța alocării de resurse, acel burden sharing, și națiunile care nu au ajuns încă la 2% majoritatea și-au luat angajamentul ferm și astăzi să accelereze procedura de alocare bugetară, pentru a ajunge și ei la 2%.S-a discutat, evident, despre procesul de reflecție sau despre un proces de stabilire a unor strategii pentru NATO. Însă discuțiile au fost foarte bune și am decis împreună ca, sub conducerea Secretarului General, să demareze un astfel de proces de reflecție.În afară de asta, două chestiuni punctuale, dar importante. Am salutat prezența Macedoniei de Nord ca al treizecilea membru NATO și, de asemenea, am hotărât, din cadrul NATO, să sprijinim Albania pentru a trece mai ușor peste urmările cutremurului.: Domnule Președinte, mai poate spune cineva acest moment, având în vedere angajamentul luat, că NATO ar putea fi în moarte cerebrală?Nu, nici nu cred că a luat cineva acea afirmație așa, ca atare. A fost o afirmație – a și reiterat Președintele Macron acest lucru – a fost o afirmație care a dorit să șocheze un pic, ca să inițieze un proces de reflecție. Și noi toți suntem de acord că NATO este puternică, fiindcă membrii NATO sunt state democratice. Iar discuția face parte din democrație. Fără discuție, nu poate să existe o democrație și, în acest fel, lucrurile sunt convins că vor merge foarte bine mai departe.Acest proces de reflecție, domnule Președinte, către ce ar trebui să se îndrepte? O relație a NATO mai apropiată cu Statele Unite ca până acum sau o concentrare mai degrabă pe o apărare comună europeană? Cum îl vedeți?Acum, importanța relației transatlantice nu a fost pusă la îndoială de nimeni, ba chiar mulți, și eu am subliniat importanța acestei relații, însă este nevoie de un proces de reflecție. Trebuie să stabilim împreună care sunt amenințările la care trebuie să facă față NATO, cine sunt adversarii noștri, cum se relaționează NATO cu noile puteri - de exemplu, ce abordare va avea NATO față de China. Sunt întrebări foarte legitime și aceste chestiuni trebuie clarificate. Cum, de exemplu, trebuie să clarificăm cum abordăm terorismul internațional, cum se abordează teatrele de război unde NATO nu este prezentă ca atare, dar sunt prezenți membrii noștri. Deci, trebuie să existe o corelare între noi și dacă misiunea nu este expres una NATO, ca să evităm, de exemplu, situații cum au apărut în Siria.În privința tehnologiei 5G este o discuție pe care România a purtat-o și cu Statele Unite, există și un Memorandum. În ce măsură credeți că este posibil, și în cât timp, să existe o abordare unitară și în cadrul NATO?Această chestiune a fost abordată de unii dintre participanți la discuție și devine din ce în ce mai clar că trebuie să legăm abordarea tehnologiei 5G și din punct de vedere al securității naționale, deci, implicit și din punctul de vedere al securității NATO. Este un proces care nu este finalizat prin decizie, dar faptul că mereu se reia discuția arată că această preocupare există și ea este una reală. Odată ce introducem 5G, această chestiune devine vitală, fiindcă 5G nu înseamnă o telefonie mai performantă sau un smartphone mai performant. 5G este gândit să intre în toate sferele vieții cotidiene, a vieții de stat, a comunicării între cetățean și instituții, între instituții, până la urmă și între lucruri – este ceea ce se numește Internetul Lucrurilor. Și atunci impactul, evident, va fi și pe securitate națională și trebuie să ținem cont de aceste lucruri.: Voiam să vă mai întreb, pentru că ați vorbit la început despre deschidere din partea NATO cu privire la importanța Mării Negre - a existat această deschidere?Ea există în continuare. Există Strategia NATO pentru Zona Mării Negre și la ea se lucrează în continuare, și astăzi am reiterat importanța regiunii Mării Negre pentru întregul NATO.: Și în acest sens, în ce cadru de referință rămâne abordarea NATO față de Rusia?Abordarea față de Rusia a rămas neschimbată și nu vedem de ce ar trebui să schimbăm acum această abordare. Sigur, unii au subliniat nevoia unei comunicări mai bune cu Rusia, dar abordarea NATO este exact aceeași pe care am avut-o și până acum - o abordare de consolidare a Flancului Estic - și în acest fel, evident, se poate da sentimentul de siguranță și garanția de securitate a membrilor NATO de pe Flancul Estic.: Dar despre relația NATO-China, având în vedere că este pentru prima dată când se abordează tema China?Tema a fost abordată, a fost recunoscută ca o temă importantă și va fi, probabil, o parte esențială din strategia care se va elabora, prin acest așa-zis proces de reflecție.Mulțumesc! O zi bună”Sursă foto: Administrația Prezidențială