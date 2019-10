Presedintele Klaus Iohannis: Luni sau marti avem premier

În aceste momente, președintele României, Klaus Iohannis face declarații în presa centrală cu privire la activitatea PNL. De asemenea, acesta a vorbit și despre numirea premierului pe perioadă provizorie, declarând că „luni sau marți”, România va avea un premier interimar.„Fiindcă, împreună, în echipă, strâns uniți în jurul PNL s-a produs o nouă minune: moțiunea de cenzură a trecut prin Parlament”, a mai spus Iohannis.„Astăzi am invitat partidele parlamentare la consultări, evident, primii ați fost voi, pentru că, cu voia românilor, sunteți cel mai important partid politic din România. Și cel mai important lucru pe care mi l-a spus Orban a fost: „PNL este pregătit să preia guvernarea”. Sunteți soluția pentru România modernă, pentru România dezvoltată și pentru România sigură. Evident, de la voi și de la mine, românii așteaptă România normală! Au venit și celelalte partide politice la consultări. Alături de ele, ați reușit să treceți moțiunea. M-am bucurat extrem de mult când am văzut că am reușit un consens între partidele Opoziției. Ați reuțit ceva senzațional! Niciodată în România, șase formațiuni politice nu au reușit să facă ceva bun pentru România. Voi ați făcut și veți face”, a adăugat președintele României.”Avem nevoie să instalăm urgent un guvern liberal. Este obligatoriu să ne mișcăm foarte, foarte repede. Fiindcă, orice zi în care guvernul demis pesedist în care rămâne, fie el și interimar, este o zi pierdută.”„PSD-ul a fost și va rămâne un adversar puternic. PSD-ul este puternic înșurubat. Nu subapreciați acest adversar. Ar fi cea mai mare greșeală. Românii așteaptă de la noi soluții pentru o guvernare eficientă, pentru o guvernare care să vină pentru România și pentru români.”„Este imposibil să facem alegeri anticipate acum în guvern. De ce? Pentru că în acest moment, PSD va rămâne la conducere până în primăvară. Așa ceva este pur și simplu exclus. Soluția există! Instalarea rapidă a unui guvern PNL sau în jurul PNL, trecut cu bine de prezidențiale, trecut cu bine de aprobarea bugetului 2020. Altfel, nu se poate! Dar, până atunci, avem o campanie de dus și repet, PSD-ul este încă puternic”.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța