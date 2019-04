​Presedintele Klaus Iohannis: Prima mea impresie este ca aceasta remaniere guvernamentala se face pentru ca lucrurile sa mearga mai prost

"Ieri au fost trimise la Cotroceni propuneri de revocare şi propuneri de noi miniştri. Însă, primind acele scrisori, mi-am pus întrebarea ce se doreşte cu această remaniere guvernamentală, fiindcă de regulă o remaniere guvernamentală se face pentru a face Guvernul mai bun, mai eficient, mai eficace. Prima mea impresie este că această remaniere guvernamentală se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost. Or, aşa ceva este pur şi simplu inadmisibil. Este o primă impresie pe care am vrut să o comunic opiniei publice. Mai multe despre aceste lucruri voi comunica la începutul săptămânii viitoare, când voi avea o explicaţie pe ceea ce probabil va trebuie să se întâmple. Da, am vorbit cu doamna prim-ministru şi i-am comunicat că va primi de la mine un răspuns la începutul săptămânii viitoare", a arătat preşedintele într-o declaraţie acordată presei.