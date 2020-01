Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa la manifestarile dedicate Unirii Principatelor Romane, la Iasi

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban participă, vineri, la manifestările dedicate Unirii Principatelor, la Iaşi. În Piaţa Unirii din Iaşi va fi prezent şi preşedintele Pro România, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a cărui prezenţă fusese anunţată iniţial, şi-a anulat participarea vineri dimineaţă. Atât Klaus Iohannis, cât și premierul Ludovic Orban se vor The post Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban participă la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române, la Iaşi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.