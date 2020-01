Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.

Presedintele Klaus Iohannis sustine luni, la ora 12.00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.

Principalele declaratii ale Presedintelui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni:

- Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua camere in sesiune extraordinara.



- Solicit aceasta sesiune pentru a discuta asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi



- Sseiunea ar urma sa aiba loc saptamana viitoare.



PSD a anuntat ca depune motiune.



- Deocamdata discutam situatii ipotetice. Guvernul vrea sa isi asume raspunderea, iar eu am declarat ca sunt sceptic. Vedem ce va urma. Nu are rost sa discutam acum despre asa ceva.



Despre demisia premierului



- Aceasta chestiune nu a fost discutata



Premierul a spus ca nu este 100% sigur ca pensiile vor creste din septembrie



- Este o chestiune care va fi discutata si analizata de guvern. dar dorinta noastra este sa crestem pensiile.



Nici alocatiile nu este sigur ca vor fi dublate



- Este foarte important ca guvernul sa gaseasca resurse

