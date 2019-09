Presedintele LPF a PLANS in hohote: Ce a aflat Gino Iorgulescu cand Mario a iesit din coma

Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mario Iorgulescu se confrunta cu pierderi de memorie dupa accidentul cumplit in care a fost implicat. Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania nu si-a recunoscut tatal atunci cand a iesit din coma indusa. In acel moment, Gino Iorgulescu, tatal lui, ar fi izbucnit in plans. De asemenea, ziaristii mai scriu ca presedintele LPF vrea mai intai ca fiul sau sa se intalneasca cu un psiholog si abia apoi sa fie informat de ceea ce s-a intamplat in urma accidentului. Avionul care trebuie sa il transporte pe Mario Iorgulescu in Italia, blocat pe aeroportul Baneasa Intre timp, starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu este in continuare grava, desi si-ar fi miscat mana. In urma cu aproape doua sa ...