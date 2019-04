Presedintele Mexicului doreste sa limiteze fluxul de migranti care traverseaza tara

Preşedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a afirmat marţi că doreşte să frâneze fluxul de migranţi traversând Mexicul spre nord, în special pentru a garanta securitatea acestora, relatează AFP, conform agerpres.ro.

"Nu dorim să aibă teren liber, nu doar din motive juridice, ci şi din motive de securitate", a declarat preşedintele Mexicului în cursul conferinţei sale de presă zilnice.De mai multe săptămâni, autorităţile mexicane le propun migranţilor care intră în Mexic o viză umanitară de un an limitată numai la statele din sud, care înlocuieşte treptat vizele umanitare ce le permiteau până în prezent să circule liber în întreaga ţară.Dacă avansează spre nord, migranţii în posesia acestei noi vize se expun pe viitor expulzării de pe teritoriul Mexicului."Din nefericire, în nord am avut în trecut probleme cu asasinarea migranţilor şi nu ne dorim asta, violenţa este mai mare în nord şi preferăm să ne ocupăm de această populaţie din America Centrală în sud", a subliniat el.Lopez Obrador a mai afirmat că politica migratorie a guvernului nu s-a schimbat, în pofida reţinerii luni a 367 de migranţi din America Centrală, cei mai mulţi din Honduras, în statul Chiapas (sud)."Nu este o contradicţie, am acţionat cu mult respect faţă de migranţi şi vom continua să le respectăm drepturile omului", a dat asigurări preşedintele mexican.Aceste reţineri au avut loc după o "agresiune" luni contra agenţilor poliţiei pentru migranţi în cursul controlului unei caravane de 3.000 de migranţi în localitatea Pijijiapan, potrivit Institutului naţional pentru migraţie.Un martor a afirmat că agenţii au fost atacaţi cu pietre în momentul intervenţiei lor.Întrebat despre presiunile exercitate de preşedintele american, Donald Trump, pentru a face să oprească acest flux migrator, Lopez Obrador a cerut ca Statele Unite să ajute în lupta împotriva acestor fluxuri migratorii finanţând dezvoltarea economică în America Centrală.