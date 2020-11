Presedintele Partidului Pro Moldova afirma ca Igor Dodon nu mai are legitimitate sa inițieze consultari cu partidele parlamentare

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Partidului Pro Moldova, deputatul Andrian Candu, a declarat, marţi, că actualul preşedintele al Republicii Moldova, Igor Dodon, nu mai are legitimitatea şi dreptul moral de a mai iniţia consultări cu partidele parlamentare, după pierderea alegerilor prezidenţiale.

El a declarat, într-o conferinţă de presă, că parlamentarii pro Moldova nu vor accepta nicio consultare cu Dodon, ci vor participa la discuţii doar cu preşedintele nou ales ales al ţării, Maia Sandu.

Citește și: Avertisment din partea Rusiei: o versiune cu mutații a virsului SARS-CoV-2 atacă Siberia

"Toată societatea din Republica Moldova şi conaţionalii noştri de peste hotare solicită de la clasa politică schimbare, schimbare în abordarea de a face politică, în general o schimbare. Noi, cei de la Pro Moldova, am luptat pentru o astfel de schimbare şi ne-am dorit foarte mult ca preşedintele actual Igor Dodon să plece în istorie. La ora actuală, preşedintele Igor Dodon nu are legitimitatea şi nici legalitatea să iniţieze consultări cu partidele parlamentare. Nu are o astfel de posibilitate, acordându-i-se un vot desăvârşit şi devastator de neîncredere acum câteva zile, duminică, în data de 15 noiembrie. /.../ Chiar dacă nu a intrat în funcţie, doamna Maia Sandu astăzi ar avea legitimitatea să iniţieze astfel de consultări cu fracţiunile parlamentare şi grupurile parlamentare pentru a determina ce urmează pentru viitor", a afirmat Candu.

Liderul Pro Moldova s-a pronunţat, de asemenea, în favoarea alegerilor parlamentare anticipate, dar şi a numirii unui alt guvern până la formarea unei noi majorităţi parlamentare create în urma alegerilor anticipate.

Igor Dodon a anunţat, luni, că va iniţia consultări cu toate partidele parlamentare pentru a discuta priorităţile Republicii Moldova pentru perioada imediat următoare, deşi a pierdut şansa unui al doilea mandat în alegerile prezidenţiale câştigate de candidata pro-europeană a Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu.