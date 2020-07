Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, catre Ludovic Orban: "Intelepciune nu inseamna sa pretinzi ca poti castiga alegerile singur atunci cand in ultimii 15 ani nu ai depasit 15%"

Presedintii USR si PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu, au transmis duminica, in timpul unei conferinte de presa, la care au participat si Clotilde Armand si Alexandru Dimitriu, candidatii Aliantei pentru primariile sectoarelor 1 si 5, ca schimbarea administratiei din Bucuresti se poate doar printr-o alianta ai carei candidati sa nu fi avut legaturi cu PSD in ultimii 10-15 ani.