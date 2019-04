Presedintele PMP, Eugen Tomac: ''Ideea mea calauzitoare este formarea statului romanesc unitar in componenta Statelor Unite ale Europei''

Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni, pe , ca Emanoil Catelly, un parlamentar roman din perioada interbelica, dar si ideologul Sfatului Tarii creat in 1917, a enuntat ideea formarii statului romanesc unitar in componenta Statelor Unite ale Europei. Eugen Tomac: Acasa la Presedintele Trump ”Hristos a Inviat! In aceasta zi de Paste, va invit sa descoperiti un om, un roman despre care, cel mai probabil, nu ati auzit. Pentru mine insa este un model de jertfa si lupta pentru un ideal pe care l-a slujit in vremuri foarte grele. Numele lui este Emanoil Catelly, om politic roman, senator si deputat in Parlamentul Romaniei, prefect al judetului Balti in perioada interbelica. A fost ideologul Sfatulu ...