Presedintele PMP, Eugen Tomac: ''Ne vom ocupa de la Bruxelles pentru ca romanii de peste Prut sa fie sprijiniti consistent in urmatoarea perioada''

Europarlamentarul Eugen Tomac, presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP) a cerut in mod ferm autoritatilor romane sa recunoasca oficial noul guvern al Republicii Moldova si sa transmita felicitari noului prim-ministru, Maia Sandu. Presedintele PMP sustine intr-o postare pe pagina sa de ca desi are multe dezacorduri cu liderii politici de dincolo de Prut, nu are cum sa nu salute "curajul" celor care au calcat peste orgolii si au format noul guvern. Eugen Tomac, dupa consultarile de la Cotroceni: Cerem ca rezultatul referendumului sa fie transpus cat mai rapid in legislatie Facand aluzie la marele esec al politicii externe de la Bucuresti, Eugen Tomac cere Guvernului si Presedintelui Ro ...