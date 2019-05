Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, face apel la bucuresteni sa mearga la vot duminica

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a făcut un apel joi către locuitorii Capitalei să meargă la vot duminică, subliniind că România are nevoie de stat de drept, iar europarlamentarii liberali se vor strădui să aducă cât mai mulţi bani europeni pentru bucureşteni, potrivit agerpres.ro.

"În calitate de preşedinte al PNL Bucureşti şi de candidat la alegerile europarlamentare, vreau să fac un apel către toţi bucureştenii să meargă la vot pentru a susţine demersul preşedintelui. România are nevoie de un stat de drept, România are nevoie de o Justiţie care să nu fie influenţată politic, România are nevoie ca un semnal puternic din partea românilor să vină, pentru ca niciun Guvern de acum înainte, mai ales actualul Guvern, să nu mai pună în discuţie că ar putea exista în România amnistie şi graţiere pentru fapte de corupţie sau s-ar putea în România da ordonanţe de urgenţă în chestiuni care ţin de legile Justiţiei sau de organizarea sistemului judiciar. Îi îndemn, de asemenea, pe bucureşteni să vină să voteze la alegerile europarlamentare, să voteze candidaţii PNL", a transmis Buşoi, într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că, aşa cum primarii liberali au adus fonduri europene şi au dezvoltat oraşe importante din România, tot la fel europarlamentarii PNL se vor strădui să aducă cât mai mulţi bani europeni pentru bucureşteni.

Buşoi a menţionat că Bucureştiul are câteva obiective foarte importante ce nu pot fi realizate fără sprijinul fondurilor europene, printre care se numără şoseaua de centură în regim de autostradă, reabilitarea termică, reabilitarea reţelelor de transport al agentului termic.

Violeta Alexandru, care candidează şi ea din partea PNL la europarlamentare, are convingerea că acest partid poate genera o schimbare nu numai cu prilejul alegerilor europarlamentare, ci şi mai departe, prin câştigarea de către preşedintele Klaus Iohannis a unui nou mandat, precum şi prin câştigarea alegerilor locale.

Ea şi-a exprimat încrederea că votanţii vor face o alegere pe nişte argumente "foarte concrete" şi vor participa şi la referendumul convocat de preşedintele Iohannis.

Ciprian Ciucu, şi el candidat la alegerile de duminică, a opinat că, dacă va fi prezenţă bună la vot, PNL va câştiga şi va da semnalul schimbării în ţară. "Îi aşteptăm pe români şi pe bucureşteni la vot pe 26 mai. Miza este foarte importantă, e enormă, românii vor avea şansa să se exprime împotriva hoţiei şi corupţiei, (...) iar PNL are nevoie de confirmare şi în ţară şi în Bucureşti că suntem pe direcţia bună. Avem nevoie de votanţii noştri, îi chemăm alături de noi, ne punem baza în prezenţa lor, întrucât cheia succesului nostru depinde total de prezenţa la vot. Dacă vom avea o bună prezenţă la vot, Opoziţia, PNL, va câştiga aceste alegeri şi va da semnalul schimbării în ţară", a declarat Ciucu.