Presedintele PNL Giurgiu: Organizatia judeteana a avut un progres semnificativ la ultimele alegeri

Preşedintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a declarat marţi, pentru AGERPRES, că organizaţia judeţeană a înregistrat un progres semnificativ la ultimele alegeri.

"În urma rezultatului înregistrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale o bucurie extraordinară a fost scorul de la nivel naţional, dar pot sublinia faptul că în judeţul Giurgiu am avut un progres semnificativ, am plecat de la 11 procente în 2016 şi am ajuns la 45%. Trendul ascendent se menţine, chiar în turul doi faţă de primul tur al alegerilor prezidenţiale am înregistrat o creştere mai mare la numărul de voturi obţinute faţă de PSD în teritoriu. PNL Giurgiu este o organizaţie deschisă, îi aştept pe toţi cei care au încredere în Klaus Iohannis să ni se alăture, voi declanşa o competiţie internă în teritoriu pentru candidatul la funcţia de primar al municipiului, pentru toate funcţiile de primar din localităţile judeţului cât şi pentru cele de consilieri locali şi judeţeni. Aştept să ni se alăture oameni tineri care nu au mai făcut politică, care au o viziune şi proiecte", a precizat Dan Motreanu.El a menţionat că sunt şi oameni de la alte partide care şi-au regăsit "nu doar vocaţia, dar şi trecutul liberal", dar deocamdată nu şi-au exprimat intenţia de a veni în PNL. Motreanu a subliniat că pentru alegerile locale nu a fost stabilit dacă PNL va merge singur sau în alianţă.În primul tur al alegerilor prezidenţiale, candidatul PSD Viorica Dăncilă a obţinut 48.571 de voturi, respectiv 42,8%, iar candidatul PNL Klaus Iohannis a obţinut 34.570 de voturi, respectiv 30,49%.În turul al doilea, Viorica Dăncilă a obţinut 67.121 de voturi, respectiv 54,82% din voturile alegătorilor, iar Klaus Iohannis a obţinut 55.310, respectiv 45,18%.