Presedintele Pro Romania Vaslui contesta masurile luate de PNL in contextul pandemiei COVID-19

Preşedintele Pro România Vaslui, Daniel Olteanu, a atras atenţia că măsurile luate de Guvernul PNL în contextul pandemiei COVID-19 sunt nepotrivite, afirmând că singurul obiectiv al liberalilor este organizarea alegerilor şi nu salvarea de vieţi omeneşti sau salvarea economiei.

Într-o postare pe Facebook, parlamentarul a precizat că România este acum pe cale să devină "un uriaş cimitir" şi că ceea ce face PNL este "un sacrificiu electoral inutil", potrivit agerpres.ro.

Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie: PNL a condus ministerul Sănătății mai mult decât PSD

"Acum, România e pe cale să devină un uriaş cimitir, cu peste 10.000 morţi. Doar bolile de inimă omoară azi, la noi în ţară, mai mult decât COVID-19.

Am strigat, încă din luna martie, testaţi masiv! 'Strategia' Guvernului PNL e alta: nu testăm deloc sau testăm puţin, prin urmare nu avem infectări! (...) Cu strategia asta a ascunderii gunoiului sub preş, am ajuns în topul european al ratei fatalităţii, respectiv al numărului de decedaţi din număr infectaţi. La nivelul UE, pe acest criteriu, avem doar trei ţări înaintea noastră Italia, Suedia şi Irlanda, iar în câteva zile depăşim şi Irlanda, pentru că nicăieri în UE nu se moare ca în România de COVID-19. Ce spune Guvernul PNL? Că totul e sub control: 'obiectivul e să rămânem pe platou' (!?), 'avem suficiente locuri ATI', 'există soluţii pentru a suplimenta numărul de medici'. Toate minciunile cu un singur obiectiv: să se desfăşoare alegerile! Salvarea de vieţi omeneşti, adevăratul obiectiv, a fost ratat într-un mod înspăimântător! La fel şi salvarea economiei, care e în agonie!", a scris Daniel Olteanu.

Deputatul a mai afirmat că după alegeri se va vedea adevărata măsură a tragediei şi a avertizat că România va ajunge pe locul întâi la nivelul UE în ceea ce priveşte decesele cauzate de coronavirus, raportat la numărul celor infectaţi. El a cerut mărirea capacităţii de testare la nivelul ţării noastre şi schimbarea definiţiei de caz pentru persoanele care beneficiază de teste gratuite, prin includerea contacţilor în eşantionul de testare gratuită.

Vezi și: Joe Biden anunță prima măsură adoptată în calitate de președinte: va ANULA o decizie a lui Trump

"Ne îndreptăm spre dezastru, iar realitatea arată că gestionarea coronavirusului înseamnă un eşec de proporţii al sistemului. Solicit Guvernului explicaţii pentru abordările diferite ale judeţelor în ceea ce priveşte testările: de ce, la aceeaşi populaţie, unii pot testa de trei ori mai mult? Vreau explicaţii cu privire la anchetele epidemiologice - de ce în unele judeţe se pot face în 24 ore, iar în altele se fac în cinci zile? Solicit Guvernului schimbarea urgentă a definiţiei de caz pentru testările gratuite şi includerea în eşantionul de testare gratuită a contacţilor! Solicit Guvernului testarea gratuită, până când rezultatul devine negativ, a tuturor celor cu teste pozitive! Nu poţi abuza de 'definiţia de caz', în aşa fel încât să restrângi testările gratuite ca să-ţi dea bine cifrele oficiale!", a menţionat Olteanu.

El a solicitat, totodată, deschiderea şcolilor despre care crede că îşi pot desfăşura activitatea "cu toate măsurile de siguranţă luate".