Presedintele PSD cere DEMISIA premierului Orban din cauza Bugetului: 'PSD va depune motiune de cenzura'

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, afirmă că premierul Ludovic Orban trebuie demisioneze dacă judecătorii CCR vor ajunge la concluzia că Guvernul a generat un conflict juridic de natură constituţională, prin angajarea răspunderii pe legea bugetului. Ciolacu a afirmat că în România nu vor fi alegeri parlamentare anticipate, iar PSD va depune o moţiune de cenzură în sesiunea parlamentară de primăvară.

"În cele 60 de zile, in afara de faptul ca au dat o groaza de asumari, nu stiu daca s-a dat ordonanta cu reorganizarea ministerelor. Am vazut o groaza de ilegalitati, o lipsa totala de imaginatie si niste abordari intr-o logica total electorala, nu intr-o logica normala de guvernare. Continua sa creada ca vor putea face alegeri anticipate in Romania, total nedemocratic, sau sa modifice niste legi prin impunere, lucru total neadecvat.

Din punctul meu de vedere, nu vor fi alegeri anticipate. Ca sa faci alegeri anticipate trebuie sa obtii o criza politica. Trebuie sa nu ai majoritatea de a crea un guvern.

In momentul in care CCR stabileste ca s-a generat un conflict juridic, orice premier trebuie sa isi dea demisia. In momentul in care fortezi asa de mult legea si vii cu o asumare pe buget, eu sper Curtea sa ne dea noua dreptate. Categoric guvernul va trebui sa isi dea demisia. In sesiunea parlamentara urmatoare, PSD va depune o motiune de cenzura", a declarat Ciolacu, duminică seara, la Antena 3.