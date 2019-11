Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea: 'Am votat si azi cu cei care au ajutat cu adevarat judetul nostru'

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a precizat pe pagina sa de Facebook că a votat, alături de soţia sa, pentru cei "care au ajutat cu adevărat" judeţul, anunță AGERPRES.

"Am votat azi în Baia Mare, alături de soţia mea. Am votat şi azi pentru Maramureş. (...) Am votat şi azi cu cei care au ajutat cu adevărat judeţul nostru. Cu cei care, în ultimii ani, ne-au trecut pragul. Nu doar într-o campanie electorală. Şi aşa sper că va face până deseară fiecare maramureşean", a scris Zetea în postare.

Liderul social-democrat a subliniat că România are nevoie de politicieni care să unească naţiunea.

"România are nevoie de politicieni care să ne unească. Din 2004 până azi vedem mult prea mulţi politicieni care dezbină, politicieni care ne învrăjbesc cu discursuri provocatoare, discursuri care incită la ură. Azi spunem stop politicii de ură. Votăm cu inima", a susţinut Gabriel Zetea.