Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi un decret

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat sâmbătă, 26 octombrie a.c.,decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a anunţat Administraţia Prezidenţială.Noua lege prevede, printre altele, că nu este necesară, pentru anumite categorii de lucrări, emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Comisia Tehnică de Circulaţie şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română, relatează Agerpres Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat această lege pe 15 octombrie.Potrivit formei trimise spre promulgare, publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor, noua lege prevede că "emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situaţiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei: a) construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti; c) construirea de împrejmuiri".De asemenea, emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor; c) consolidări ale imobilelor existente; d) construirea de împrejmuiri; e) dezmembrări, comasări de terenuri.Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nu este necesară pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu.Totodată, arată forma propusă spre promulgare, "Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcţiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul acesteia".Sursă foto: Arhivă ZIUA Constanţa