Presedintele SNAP detaliaza: Aproximativ 160 de politisti din Constanta, la judecata cu IPJ pentru obtinerea salarizarii la nivel maxim

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) alături de alţi aproximativ 160 de poliţişti din Constanţa au chemat la judecată Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa! Dosarul (76/118/2020) se află pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din Tribunalul Constanţa. Până în prezent, nu a fost stabilit primul termen de judecată.Contactat telefonic, preşedintele Biroului Teritorial Constanţa al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie,, a declarat că prin intermediul acestui proces se doreşte obţinerea salarizării la nivel maxim.Preşedintele SNAP Constanţa mai arată că „speţa care face obiectul dosarului 76/118/2020, privind 163 de reclamanţi, poliţişti activi, care fac parte din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie - Biroul Teritorial SNAP Constanţa, este opozabilă ca speţă şi celorlalţi militari (pompieri, jandarmi etc.) din cadrul Familiei Ocupaţionale de Funcţii Bugetare: Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, respectiv MAI, MApN, STS, SPP, SRI etc., care prin lege nu au dreptul de a avea un sindicat“.În acest dosar, reclamanţii revendică, mai arată preşedintele SNAP Constanţa, drepturile de natură salarială, neacordate, care trebuiesc reglementate şi pe viitor de către angajator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Nu este de trecut cu vederea faptul că acţiunea are 22 cereri punctuale, cu referire la drepturile de natură salarială, personalizate, pentru fiecare poliţist. Ca atare, acest dosar poate fi considerat echivalentul a peste 1.600 de dosare, având în vedere numărul de 163 reclamanţi, diversitatea situaţiilor şi cererile corespunzătoare pentru fiecare reclamant.„Imaginaţi-vă ce ar fi însemnat ca fiecare poliţist să deschidă câte o acţiune, pentru fiecare motiv de cerere salarială! Tocmai de aceea, în scopul de a nu încărca volumul de muncă şi aşa supraîncarcat al instanţelor de judecată, împreună cu avocat Beteringhe Dănuţ, am ales ca drepturile de natură salarială revendicate, să facă obiectul unei acţiuni de grup, valorificând astfel prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, ţinând seama că în proces sunt implicate aceleaşi părţi, respectiv IPJ Constanţa şi angajaţii săi, poliţişti, iar obiectul acţiunii este acelaşi (drepturi salariale)“, a adăugatPreşedintele Biroului Teritorial Constanţa al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie continuă susţinând că, în esenţă, toţi guvernanţii, indiferent de culoare politică, au contribuit la umilirea şi batjocura structurilor de poliţie şi militare ale României, prin nerespectarea actelor normative, pe care tot ei le-au emis.„Deşi unii vorbesc în necunoştinţă de cauză, poate chiar cu invidie, nu întotdeauna se ştie faptul că atât poliţiştii, cât şi militarii, sunt discriminaţi în raport cu alte categorii socioprofesionale, cât şi sub umbrela aceluiaşi angajator. În acest sens, exemplific: poliţiştii au primit dispoziţii de numire în funcţie, conform Legii nr.284/2010 (legea salarizării), cu anumiţi coeficienţi de încadrare mai mari, dar, în realitate, aceştia au fost şi sunt salarizaţi, la coeficienţi mult mai mici (conf. OG38/2003), în baza unor acte normative abrogate, pe baza unor formule de calcul ipotetice“, potrivit luiCu alte cuvinte, Legea salarizării nr.284/2010, până la data abrogării sale, 01.07.2017, nu s-a aplicat niciodată poliţiştilor şi militarilor, deşi fiecare are la dosar dispoziţii, ordine, de numire în funcţie cu coeficienţi şi sporuri în baza acestei legi, iar altor categorii socio-profesionale li s-a aplicat această lege.„Altă discriminare negativă salarială la care sunt supuşi poliţiştii şi militarii, angajaţi în structuri, până la data de 01.07.2017, se referă la faptul că toţi aceştia sunt salarizaţi în baza unui act normativ abrogat, OG 38/2003, iar salariile acestora sunt la nivelul anului 2009, calculate ipotetic. Deci sunt calculate ca şi cum actele normative abrogate ar fi în vigoare. Ca să înţeleagă toată lumea, aplicaţia prin care se calculează salariul are algoritmi de calcul la nivelul anului 2003, cu salariile la nivel maxim din anul 2009. În condiţiile în care poliţiştii angajaţi după data de 01.07.2017 au ca formule de calcul mai avantajoase, prevăzute de noua lege a salarizării - Legea nr.153/2017“, a mai declarat preşedintele SNAP Constanţa. Tot potrivit lui, „în fiecare an, prin acte normative, li se precizează poliţiştilor şi militarilor că salariul acestora este menţinut la nivelul lunii decembrie din anul anterior, dar de fapt acesta este cel existent în anul 2009, deci în urmă cu 10 ani“.„Afirmaţia cu trimitere la «decembrie anul anterior» are doar un rol de natură psihologică, ca să nu se spună de către guvernanţi, că îi umilesc salarial pe poliţişti şi militari, de 10 ani. În anul 2009, printr-un act normativ, anumitor poliţişti li s-a îngheţat în salariu suma compensatorie reprezentată de sporul de fidelitate în sistem. Cei care au dobândit şi ei, peste câteva zile sau ulterior, aceleaşi condiţii nu au mai beneficiat de această sumă compensatorie, de unde rezultă discriminarea. La IPJ Constanţa, poliţiştilor care au calitatea de poliţie judiciară li s-a acordat un spor neuropsihic de 5 ori mai mic decât cel care s-a acordat în ţară altor poliţişti, care aveau dobândită aceeaşi calitate, ca şi cei de la Constanţa, în aceleaşi condiţii de exigenţă, deşi poate cei care au avut acest spor maxim, nu au avut niciun dosar sau speţă judiciară în lucru, comparativ cu poliţiştii constănţeni a căror problematică operativă este de notorietate la nivel naţional, mai ales în perioada specifică de sezon estival, când stresul neuropsihic la care sunt supuşi este la nivel maxim. Exemplele pot continua, pentru că sunt foarte multe de acest gen, ţinând seama câte cereri punctuale am avut în cadrul acestei acţiuni, în baza legilor în vigoare“, conform preşedintelui Biroului Teritorial Constanţa al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.spune că în sistem mai există o „anomalie, referitoare la modul de calcul al unui salariu privind un poliţist“.La nivel de minister, se emit anumite ordine de ministru privind salarizarea poliţiştilor care sunt clasificate ca secret de serviciu. Practic, sunt amestecate aproximativ 90% informaţii de interes public, cu vreo 10% elemente ce ar putea fi considerate clasificate (deşi nu suntem de acord nici cu acestea), după care se emite un ordin de ministru 100% clasificat, ce acoperă şi acei 90% ce nu au vreo legătură cu motive de a fi clasificat. În consecinţă, poliţiştii, nu au cunoscut în decursul timpului, cum se formează salariul lor şi de ce colegul de lângă ei, care are aceleaşi studii, vechime, funcţie etc., are salariul mai mic sau mai mare decât ei.„De aceea solicităm public să se termine pentru totdeauna cu aceasta formă de ascundere prin clasificare secret de serviciu a salariilor poliţiştilor. Oricând se poate vedea prin lege ce activităţi desfăşoară poliţiştii şi nu înţelegem motivul clasificării salarizării. Se ajunge până într-acolo încât un poliţist dă în judecată pentru drepturile sale salariale, iar MAI trimite instanţei documente clasificate privind salarizarea acestuia, iar poliţistul, ca reclamant, nu are voie să le vadă. Numai la noi se poate întâmpla aşa ceva“, conform lui Coman.În final, preşedintele SNAP Constanţa mai arată că prin această acţiune s-a avut în vederea inclusiv situaţia juridică a poliţiştilor, care pe parcursul procesului vor trece în rezervă, în sensul de a fi valorificate în mod favorabil şi legal drepturile salariale ale acestora, cu ocazia calculării drepturilor pecuniare de pensie“.„Prin această acţiune de grup, în dosarul 76/118/2019, noi, ca sindicat, cu sprijinul de specialitate al avocatului Beteringhe Dănuţ, deţinător de certificat ORNISS, nu cerem decât ceea ce prevede legea, pe care o calcă în picioare diferiţi politicieni aflaţi în mod vremelnic în fruntea ţării, care au distrus stâlpii de bază (care menţin şi asigură ordinea şi siguranţa naţională) ai oricărei societăţi democratice, respectiv Armata şi Poliţia Română“, a conchis preşedintele Biroului Teritorial Constanţa al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.