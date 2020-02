Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila: 'Este foarte posibil sa apara si in Romania un caz de coronavirus'

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, care se află la Geneva la şedinţa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a povestit că e posibil să avem un vaccin pentru coronavirus în şase luni, potrivit Mediafax.

Alexandru Rafila spune că nu sunt motive de panică şi că România ar fi pregătită să gestioneze cazuri de îmbolnăviri cu virusul din Wuhan.

„Cred că suntem pregătiţi, sper să nu fie cazul să trebuiască să apelăm la măsuri de limitare a unei răspândiri a infecţiei în România”, a povestit acesta.

Preşedintele Societăţii de Microbiologie a spus că e foarte posibil să apară şi la noi un caz de îmbolnăvire cu virusul din Wuhan.

„Trebuie să fim pregătiţi să nu apară cazuri secundare, pentru că este foarte posibil să apară şi în România un caz, nu are importanţă dacă are legătură epidemiologică cu China, important este să putem ţine lucrurile sub control şi să nu se extindă în comunitate”, a spus Rafila.

Redăm integral interviul:

Reporter: Având în vedere situaţia de astăzi, ştiu că vă aflaţi la Geneva, unde are loc o şedinţă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi aş vrea să vă adresez câteva întrebări referitoare la coronavirus. Dacă ne puteţi spune, exact, ce s-a stabilit astăzi în cadrul şedinţei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii?

Alexandru Rafila: Astăzi nu s-a stabilit încă nimic pentru că aşteptăm un raport al directorului general care va fi prezentat mâine după-amiază la ora 6, ora Genevei. Ceea ce pot să vă spun este că la deschiderea lucrărilor Consiliului executiv, aceasta este reuniunea la care particip împreună cu domnul secretar de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sănătăţii, China a lansat un mesaj foarte clar legat de necesitatea măsurilor coordonate între statele membre ale organizaţiei pentru controlul acestei epidemii şi s-a angajat să aibă transparenţă totală în ceea ce priveşte deciziile luate şi prezentarea situaţiei epidemiologice din China referitoare la infecţia cu coronavirus.

Reporter: În momentul de faţă avem un bilanţ care creşte de la o zi la alta: peste 350 de morţi, aproape 17.500 de infectaţi. Cum pare situaţia din perspectiva dumneavoastră, este o situaţie îngrijorătoare, alarmantă? Ce ar trebui să facem în viitorul apropiat?

Alexandru Rafila: Este foarte îngrijorătoare, dovadă este faptul că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat această epidemie o urgenţă la nivel global, dar creşterea rapidă a numărului de cazuri este un lucru care este de aşteptat aş spune, pentru că, cu siguranţă, numărul de persoane care sunt infectate este mai mare decât cel care a putut fi identificat până în acest moment pentru că această boală produce foarte multe infecţii inaparente sau cu o manifestare clinică limitată, iar acest element nu favorizează întotdeauna prezentarea la medic şi diagnosticul. Deci, pe măsură ce capacitatea de diagnostic va creşte, cu siguranţă şi numărul de cazuri va creşte rapid în perioada următoare. Important este să vedem când acest număr de cazuri noi se va stabiliza şi să sperăm că la un moment dat vom asista la o reducere progresivă până la dispariţia acestui focar epidemic cum s-a întâmplat, de fapt, şi cu epidemia cu un alt coronavirus care producea SARS, sindrom acut respirator sever, în anul 2002. În decurs de circa 6 luni lucrurile au revenit sub control şi sperăm ca acel model să fie replicat şi această dată.

Reporter: Cât de bun este testul care identifică acest virus, pentru că am avut de curând o declaraţie din Statele Unite care spunea că testul nu are un rezultat sută la sută şi că pot exista erori?

Alexandru Rafila: Bine, pentru orice test, nu există niciun test care sa aibă rezultate sută la sută, dar cu siguranţă are o sensibilitate şi o specificitate de peste 99% , ceea ce eu zic că este suficient, este un test de biologie moleculară , nu e un test rapid şi astfel de teste în general greşesc extrem de puţin pentru că ele pun in evidenţă prezenţa virusului în secreţiile provenite de la persoanele bolnave sau persoanele infectate care încă nu prezintă simptome şi nu cred că existe probleme legate de sensibilitate şi de specificitate în acest moment. Mai mult dacă iniţial era un singur producător al acestor teste, din Germania, în momentul de faţă multe companii de diagnostic molecular au început să pună la punct teste şi sunt companii foarte serioase care lucrează la acest lucru.

Reporter: În Thailanda, dacă nu mă înşel, au dat rezultate tratamentele care au îmbinat tratamentele pentru gripă cu cel pentru SIDA. De ce?

Alexandru Rafila: Da, este adevărat. Din cauză că discutăm de un retro virus, adică un virus care are un mecanism de replicare, de înmulţire, dacă vreţi, oarecum asemănător cu virusul care produce sindromul imunodeficienţei umane şi testele cu o combinaţie de antivirale folosită în infecţia HIV, SIDA împreună cu interferon se pare că dă rezultate pozitive.

Reporter: În ce măsură ar trebui statele care ajută în acest moment, de exemplu, să ia măsuri specifice şi poate foarte dure pentru a opri această epidemie? Sau cum ar putea să ajute, de exemplu...

Alexandru Rafila: Măsurile specifice sunt forte clare în sensul că trebuie redusă până aproape de zero sau chiar la zero posibilitatea ca persoanele care călătoresc din China, în zonele unde se manifestă această infecţie să pătrundă în comunităţi, în colectivităţi existând posibilitatea ca ele să fie infectate. Şi atunci măsura raţională pe care au luat-o deja multe state este cea a carantinei timp de 14 zile, care înseamnă durata maximă de incubaţie a acestei infecţii.

Reporter: Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră la începutul intervenţiei, m-ar interesa în acest moment, de la o zi la alta bilanţul a tot crescut atât în privinţa numărului de morţi cât şi a celor care au fost infectaţi. Ne putem aştepta la acest trend ascendent din punct de vedere al îmbolnăvirilor sau am atins punctul maxim?

Alexandru Rafila: Nu, cu siguranţă n-am atins încă punctul maxim. Eu mă aştept să se reducă numărul de cazuri noi înregistrate zilnic. Acum remarcaţi că în fiecare zi avem cifră superioară au fost întâi 500, 1000, am ajuns acum la 2500 de cazuri noi într-o singură zi. Probabil că acest trend ascendent se va mai manifesta încă câteva săptămâni, după care, în momentul în care vom avea o stabilizare, un număr relativ egal de cazuri noi zilnic o să ne aşteptăm şi la o scădere progresivă ulterioară.

Reporter: Când ne putem aştepta la un vaccin?

Alexandru Rafila: Am un comentariu.. mortalitatea nu este foarte mare, este undeva între 2 şi 3 la suta, dar îngrijorarea mare este legată de posibilitatea ca mortalitatea sau cazurile grave să se înmulţească proporţional şi din această cauză măsurile sunt foarte dure de a limita transmiterea pentru că, cu cât un germene de acest tip se transmite mai mult într-o comunitate sunt transmiteri secundare, interumane putem să asistăm la o creştere a patogenităţii.

Alexandru Rafila: În ceea ce priveşte vaccinul se lucrează pentru producerea unui vaccine pe perioada care este estimată variază între 6 luni şi 20 de luni în funcţie de companiile care lucrează la acest vaccin.

Reporter: Este suficient acest timp? 6 luni, 20 de luni?

Alexandru Rafila: Eu o să vă spun din experienţa SARS că s-a găsit un vaccine după şase luni, dar nu a mai fost nevoie pentru că epidemia se încheiase.

Reporter: Există în apropiere de Wuhan, de regiunea Hubei, o nouă epidemie de gripă aviară, aşa cum s-a relatat în presa internaţională H5N1. Există pericolul ca cele două epidemii să se întâlnească? Cea aviară şi coronavirusul?

Alexandru Rafila: N-au legătură între ele virusurile,deocamdată sunt doar cazuri care se înregistrează la păsări nu şi la om. Transmiterea la om este posibilă doar în anumite circumstanţe pentru virusurile gripare aviare. Se transmite mult mai greu şi mult mai rar, chiar dacă mortalitatea este mult mai ridicată, transmiterea este mult mai dificilă.

Reporter: Care este mesajul pe care l-aţi transmite românilor?

Alexandru Rafila: Trebuie să stăm liniştiţi şi să ţinem cont de recomandările pe care le fac autorităţile cu privire la cele de igienă personală şi călătoriile în zonele cu risc.

Reporter: Ar fi România pregătită pentru coronavirus?

Alexandru Rafila: Trebuie să fim pregătiţi să nu apară cazuri secundare, pentru că este foarte posibil să apară şi în România un caz, nu are importanţă dacă are legătură epidemiologică cu China, important este să putem ţine lucrurile sub control şi să nu se extindă în comunitate. Pentru acest lucru cred că suntem pregătiţi, sper să nu fie cazul să trebuiască să apelăm la măsuri de limitare a unei răspândiri a infecţiei în ţara noastră

Reporter: Ce recomandare va face Organizaţia Mondială a Sănătăţii?

Alexandru Rafila: O să vedem mâine după va exista o decizie cât statele să fie îndemnate să ia măsuri suplimentare şi vom vedea şi dacă avem şansa ca această boală să ajungă sub control într-un timp relativ scurt.