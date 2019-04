Presedintele SUA discuta cu președintele egiptean despre problemele de securitate din Orientul Mijlociu

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a demarat un proces inedit la Curtea de Apel Bucuresti. El cere magistratilor ca Inspectia Judiciara sa redeschida verificarile in cazul Adinei Florea, adjunctul sefului sectiei speciale de investigare a magistratilor, in cazul protocolului semnat in 2016 de Parchetul General cu SRI si publicat pe Facebook de Darius Valcov.